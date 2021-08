ZE PAK ma umowę przyłączeniową z PSE dla dwóch bloków na biomasę Alert

Elektrownia Konin. Fot. Mirosław Perzyński

PSE w lipcu zawarły umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej dwóch bloków Elektrowni Konin przystosowanych do pracy na biomasie. Chodzi o bloki elektrowni Konin należące do ZE PAK.



W październiku 2021 roku ma zakończyć się budowa bloku biomasowego nr 2 w Elektrowni Konin o mocy 50 MW. Budżet inwestycyjny projektu wynosi 212,8 mln zł. Docelowo będzie dwie takie jednostki o łącznej mocy 100 MW. W 2020 roku grupa ZE PAK rozpoczęła realizację dwóch dużych projektów inwestycyjnych, jakimi są przystosowanie kotła węglowego w elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy. Umowa przyłączeniowa dotyczy łącznie 115 MW, a termin podłączenia do sieci to listopad 2022 roku.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Bartłomiej Sawicki