Zieloni chcą sprawdzić, czy Nord Stream 2 nie jest zagrożeniem militarnym dla Niemiec i NATO Alert

fot. Pixabay.com

Thueringer Allgemeine informuje o tajnym spotkaniu przedstawicieli Bundestagu z Federalną Służbą Wywiadu (BND) poświęconym zagrożeniu szpiegostwem związanym ze spornym gazociągiem Nord Stream 2. Zieloni chcą sprawdzić, czy nie zagrozi on bezpieczeństwo Niemiec oraz NATO przed oddaniem go do użytku.

Lider partii Zielonych w Niemczech Omid Nouripour podniósł ten temat we Franfurter Allgemeine Zeitung ostrzegając, że gazociągi rosyjskie mogą zostać wykorzystane do instalacji aparatury szpiegowskiej. – W przypadku Nord Stream 2 byłaby to sprawa bezpieczeństwa Niemiec – mówił.

Prof. Joachim Krause z Instytutu Polityki Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Kiel przyznaje w rozmowie z Thueringer Allgemeine, że „ryzyko wykorzystania militarnego nie było brane pod uwagę, gdy wydano zgodę na Nord Stream”.

Jednakże służby niemieckie mają deprecjonować zagrożenie. Gazociągi wymagają do pracy skomplikowanych sensorów badających ciśnienie gazu, a także światłowodów wykrywających wycieki. Można do nich dołączyć infrastrukturę wojskową: sonary, magnetometry i mikrofony. Anonimowi rozmówcy wspomnianej gazety przypominają jednak, że Nord Stream 2 był budowany przez firmy zachodnie, a Amerykanie ostrzegali przed wykorzystaniem tego gazociągu do celów militarnych od dawna, tymczasem nie pojawiły się żadne nowe informacje na ten temat.

Innego zdania są Michaił Honczar, Andrej Rysczenko i Bogdan Ustimenko z Center for Global Studies. Uważają, że Rosja używa infrastruktury gazowej na Morzu Czarnym do rekonensansu akustycznego, który może się jej przydać w konflikcie z Ukrainą. Autorzy analizy ostrzegają, że każda wizyta ekipy z Rosji serwisującej gazociąg to okazja do montażu sensorów na Nord Stream 2 pod osłoną 200 metrowej strefy bezpieczeństwa wokół tej infrastruktury. To ryzyko namierzania floty NATO na Morzu Bałtyckim, w tym okrętów podwodnych gwarantujących przewagę Sojuszowi. Istnieje także możliwość zakłócania pracy kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku.

Z tego względu Nouripour domaga się oceny bezpieczeństwa militarnego Nord Stream 2 przed oddaniem go do użytku. Rosyjski Gazprom przekonuje, że do końca roku obie nitki tego gazociągu będą gotowe do pracy. Jedno z rozwiązań proponowanych przez wspomnianego prof. Krauze to wysyłka obserwatorów pilnujących prac serwisowych przy Nord Stream 2. Zieloni już zapowiedzieli, że ocenią wpływ tego projektu na bezpieczeństwo przed zakończeniem procesu certyfikacji przewidzianym na drugą połowę 2022 roku. – Polski premier Mateusz Morawiecki mówił najjaśniej jak się da: jeśli chcemy pokoju, należy zatrzymać Nord Stream 2 – oceniają Michaił Honczar i Denis Wiński na łamach ZN.UA.

Służby amerykańskie ostrzegały przed ryzykiem nowej agresji rosyjskiej na Ukrainie. Nie będzie jednak potrzebna, jeżeli wcześniej Zachód ulegnie oczekiwaniom Kremla, który domaga się wycofania NATO z Ukrainy oraz mniejszego zaangażowania w Europie Środkowo-Wschodniej.

Thueringer Allgemeine/ZN.UA/Wojciech Jakóbik