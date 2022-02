Zyska: Inwestycje w polski offshore będą warte ponad 130 mld złotych Energetyka

Ireneusz Zyska na konferencji "Silna Polska, Silną Gospodarką. Kompas dla przedsiębiorstw Polski Zachodniej" w Gorzowie Wielkopolskim. Źródło: Twitter

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska wystąpił podczas konferencji „Silna Polska, silną gospodarką. Kompas dla przedsiębiorstw Polski Zachodniej” w Gorzowie Wielkopolskim. Mówił on o założeniach polityki polskiego rządu w obszarze odnawialnych źródeł energii.

– Państwo musi być aktywne i tworzyć dobre warunki do rozwoju gospodarczego. Naszym celem jest stworzenie przyjaznego otoczenia dla funkcjonowania sektora energetyki, w tym energetyki odnawialnej. Tworzymy prawo i warunki, które dają możliwość rozwoju zarówno indywidualnym producentom, jak i przedsiębiorcom – powiedział Ireneusz Zyska. Podkreślił on, że na koniec 2021 roku w Polsce było 850 tysięcy instalacji fotowoltaicznych, a w 2015 roku było to około 4 tysiące.

– W trakcie realizacji jest kolejny duży projekt z udziałem państwa – morska energetyka wiatrowa offshore wind. Dzięki budowie farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim uruchomimy inwestycje warte ponad 130 mld zł – mówił Zyska. – Mamy wielki potencjał w produkcji wodoru, o czym świadczy wysokie, trzecie miejsce pod tym względem w Unii Europejskiej – dodał.

