Zyska: W sytuacji wojennej nie mamy wyjścia i musimy zwiększyć moce w wietrze na lądzie (ROZMOWA) Energetyka

– Firmy korzystające z energii odnawialnej są w stanie konkurować na rynkach międzynarodowych. W sytuacji wojennej nie mamy wyjścia. Powinniśmy zwiększyć udział energii wiatrowej na lądzie w polskim miksie energetycznym, ale zrobić to w zgodzie społecznej – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska w rozmowie z BiznesAlert.pl podczas VII Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w Rzeszowie.

Ireneusz Zyska sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii. Fot. gov.pl

BiznesAlert.pl: Na jakim etapie są rozmowy związane z liberalizacją przepisów lądowej energetyki wiatrowej?

Ireneusz Zyska: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w dniu piątego lipca 2022 roku o liberalizacji regułę 10h. Czekamy w tej chwili na pierwszy termin czytania w Sejmie. Jest dyskusja polityczna, czy otworzyć się na większy udział energetyki wiatrowej, czy tego nie robić. Odwróciłbym to pytanie, czyli co się stanie jeśli tego nie zrobimy? Trzeba o to zapytać przemysł energochłonny, który potrzebuje taniej i czystej energii. Firmy korzystające z energii odnawialnej są w stanie konkurować na rynkach międzynarodowych. W sytuacji wojennej nie mamy wyjścia. Powinniśmy zwiększyć udział energii wiatrowej na lądzie w polskim miksie energetycznym, ale zrobić to w zgodzie społecznej.

Takie rozwiązania są w tej ustawie, chodzi głównie o konsultacje społeczne, referendum i poprawki w zgodzie z mieszkańcami. Chce też uspokoić, w projekcie ustawy jest dużo bezpieczników związanych z oddziaływaniem na środowisko. Te działania pozwalają być bezpiecznym również w kwestii nadzoru technicznego i certyfikacji podmiotów, które to będą robić. Wprowadziliśmy obowiązek montowania fabrycznie nowych urządzeń, absolutny zakaz montowania używanych jednostek. Zamierzamy wzmocnić obszar energetyki rozproszonej poprzez pozwolenie organizacjom, takim jak klastry energii, na bardziej ekonomiczne prowadzenie. Chcemy, aby zakup energii w klastrze był zawsze tańszy niż ten z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Rozmawiał Wojciech Jakóbik