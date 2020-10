Zyska: Strategia wodorowa Polski zostanie ogłoszona na przełomie października i listopada Energetyka

Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego wiceminister klimatu Ireneusz Zyska przybliżył szczegóły polskiej strategii wodorowej.

– Na zaproszenie ministerstwa klimatu 7 lipca został podpisany list intencyjny w sprawie budowania polityki wodorowej. Niebawem polskie spółki energetyczne mogą przestawić się na produkcję zielonego wodoru m.in z offshore. Dzięki temu łatwiej będzie nam odpowiadać na wyzwania polskiej gospodarki i podmiotów gospodarczych. Patrzymy również na inne państwa na świecie, jak wdrażają swoje technologie wodorowe – powiedział wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Dodał on, że ponadto został powołany pełnomocnik rządu ds. Gospodarki wodorowej, co też pozwoliło uruchomić nowe projekty współpracy w ramach instytucji skarbu państwa.

– Plan inwestycji wodorowych będzie załącznikiem do strategii wodorowej. Ogłoszenie strategii wodorowej będzie miało miejsce na przełomie października i listopada, tak, aby w pierwszym kwartale 2021 roku weszła by w życie. Ciekawe jest również zastosowanie wodoru w ciepłownictwie w perspektywie końca obecnej dekady. Chcemy powołać instytut naukowy, który opracowywałby polskie technologie wodorowe i szybko wdrażał je w życie – powiedział Zyska.

– Powinniśmy iść drogą ewolucji. Polska jest trzecim w UE, a piątym na świecie producentem wodoru, ale nie jest to wodór zielony. Powinniąmy rozwijać rynek, sieci dystrybucji, stacje tankowania aby zyskiwać kompetencje w technologii wodorowych. Państwa UE mają duży dystans do wytwarzania zielonego wodoru na masową skalę. Powinniśmy wykorzystać to, co już mamy, czyli wodór szary, wodór niebieski, po opracowaniu technologii liczymy, że zostaniemy liderem produkcji zielonego wodoru – powiedział wiceminister klimatu.

