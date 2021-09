Zyska: Polska spełni cel 15 procent udziału OZE na 2020 rok Energetyka

fot. Pixabay

Polska osiągnie cel 15 procent udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu za 2020 rok – ocenił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

– Jestem przekonany, że osiągniemy te 15 procent za rok 2020 – powiedział Zyska w rozmowie z ISBnews w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wyjaśnił, że jest to kwestia właściwego zbadania rynku. – Dotychczas niektóre obszary OZE nie były ujmowane w sprawozdawczości. W tej chwili zeszliśmy do wszystkich źródeł wykorzystujących OZE, także w energetyce rozproszonej, wykorzystującej m.in. biomasę, po to by ustalić prawidłowy wynik – dodał wiceminister Jego zdaniem, jest duża szansa, że cel za 2020 rok zostanie wypełniony. Ostatecznie dane poznamy pod koniec roku.

Według Eurostatu, udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł w Polsce 12,16 procent w 2019 roku wobec 11,48 procent rok wcześniej.

ISB News