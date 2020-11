Zyska: Chcemy wytworzyć popyt na elektromobilność Elektromobilność

– Najbardziej zaawansowane technologicznie państwa świata ogłosiły narodowe strategie wodorowe. Projekt takiego dokumentu przedstawiła również Komisja Europejska. Polska również pracuje nad swoją – powiedział Ireneusz Zyska podczas konferencji Ekosfera w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Poleco.

Technologie wodorowe

Minister podkreślił, że ministerstwo klimatu od początku roku pracuje nad strategią wodorową. – Siódmego lipca podpisaliśmy list intencyjny w sprawie partnerstwa budowy technologii wodorowych. Podobnie jak w przypadku morskiej energetyki wiatrowej, chcemy zaangażować polskie firmy w pracach przy tych technologiach. Chcemy zbudować infrastrukturę oraz popyt na samochody i autobusy elektryczne. Jednym ze sposobów jest ostatni projekt stymulacyjny – powiedział.

W ubiegłym tygodniu minister Michał Kurtyka ogłosił nowy program, dedykowany nie tylko samorządom, ale także operatorom transportu zbiorowego, którzy będą mogli kupić autobusy niskoemisyjne, w tym wodorowe. Budżet programu to 1,3 mld złotych. Dofinansowanie na poziomie 80 procent dla autobusów elektrycznych i aż 90 procent dla autobusów wodorowych. Brakujące 10-20 procent może być sfinansowane z pożyczki NFOŚiGW.

Ireneusz Zyska powiedział również, że trwają zaawansowane prace nad ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. – Chcemy wprowadzić strefy czystego powietrza w miastach, buspasy w miastach i drogach krajowych. Również do korzystania z samochodów elektrycznych. Mamy nadzieję, że dokument niebawem trafi pod obrady rządu – przyznał.

– Pojazdy elektryczne będą rozwijać się w miastach, natomiast elektromobilność wodorowa będzie skupiać się w transporcie, drugie to energetyka a trzecie przemysł. Tam technologie wodorowe będą intensywnie rozwijane do 2030 roku. Chcielibyśmy, aby fabryka polskiego samochodu elektrycznego Izera powstała na Śląsku. Zakład da kilkanaście tysięcy miejsc pracy, plus kolejne kilkadziesiąt w segmencie poddostawców – dodał.

Kolej a elektromobilność

– Patrzymy również na funkcjonowanie kolei. Chcemy rozwijać programy rozwoju transportu kolejowego jako transportu, który będzie wykorzystywał paliwo wodorowe. Są firmy, które już pracują nad technologią. Chcielibyśmy, aby uznane marki międzynarodowe weszły we współpracę z polskimi firmami na zasadach joint venture. Mamy know how i rozwiązanie. Pytanie, jak to skomercjalizować. Możliwości są duże, zwłaszcza w perspektywie transportu ciężkiego – powiedział.

Minister dodał, że Polska chce stworzyć narodowe centrum rozwoju technologii wodorowej, w którym np. dochodziłoby do certyfikowania produktów wyprodukowanych na polskim rynku, tak aby były bezpieczne, sprawne i funkcjonalne.

Mariusz Marszałkowski