Zyska: Nie należy wyłączać węgla z powodów ideologicznych, ale Europejski Zielony Ład to szansa Atom

Mateusz Morawiecki (L), Ireneusz Zyska (Ś) i Michał Kurtyka / fot. Ministerstwo Klimatu

– Powinniśmy wykorzystać historyczną szansę związaną z polityką Europejskiego Zielonego Ładu. Polska gospodarka powinna przejść na tory OZE, co może być jej kołem zamachowym – powiedział wiceminister Ireneusz Zyska podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 2020 w Gdańsku. BiznesAlert.pl jest partnerem wydarzenia.

Trudny cel neutralności klimatycznej

Wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska powiedział, że cel neutralności klimatycznej Polski do 2050 roku będzie trudny do realizacji. – Trudno jednak kontestować ambicje naszych partnerów unijnych. Jeśli warunki im na to pozwolą, nie możemy temu przeciwdziałać. Powinniśmy wykorzystać historyczną szansę związaną z polityką zielonego ładu. Polska gospodarka powinna przejść na tory OZE, co może być jej kołem zamachowym – zaznaczył.

Ireneusz Zyska przypomniał jednocześnie podpisanie listu intencyjnego o wspieraniu morskiej energetyki wiatrowej z udziałem czterech ministerstw z partnerami ze strony interesariuszy, skupionych w organizacjach PTMW i PSEW. Podkreślił, że transformacja gospodarcza powinna być sprawiedliwa. – Powinna ona trwać ok. 30 lat, tak aby nowe bloki nie zostały wyłączone z przyczyn ideologicznych do czasu zakończenia naturalnego ich wykorzystania. Do tego czasu może powstać także atom. Przechodzenie do OZE może być wspierane przez gaz jako paliwo pośrednie – powiedział.

