Fortum wyda ok. 7,5 mln na płocką sieć ciepłowniczą

Ok. 7,5 mln zł zamierza przeznaczyć Fortum na tegoroczne inwestycje w Płocku (Mazowieckie). Spółka, która jest właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej, zainwestowała tam w 2017 r. 12 mln zł, w tym 8 mln zł w rozwój sieci, a 4 mln zł w jej modernizację.

„Jednym z ważniejszych projektów Fortum w Płocku w 2017 r. była modernizacja sieci na terenie CNH pod budowę nowej hali” – powiedział Rafał Ciesielski, kierownik tamtejszej sieci ciepłowniczej spółki, cytowany w jej piątkowym komunikacie.

Według CNH Industrial Polska budowana nowa hala produkcyjna w Płocku (Mazowieckie), gdzie produkowanych będzie m.in. 10 modeli kombajnów zbożowych serii TC, 11 modeli kombajnów serii CX i 24 modele pras rolujących, ma być gotowa w sierpniu – pierwszy kombajn ma wyjechać z nowego obiektu w listopadzie.

Ciesielski poinformował, że w 2017 r. Fortum podpisało nowe umowy przyłączeniowe do płockiej sieci ciepłowniczej z 37 klientami na łączną moc przekraczającą 6 MW. „W 2017 r. firma zainwestowała w Płocku 12 mln zł. Na tę kwotę złożyły się m.in. inwestycje w rozwój sieci o wartości blisko 8 mln zł oraz prace modernizacyjne za ponad 4 mln zł” – podała spółka.

Fortum wyliczyło, że od października 2017 r. do marca tego roku dostarczyła płocczanom blisko 1,4 mln GJ ciepła, o 4 proc. więcej niż średnia za poprzednie cztery sezony i niemal dokładnie tyle, ile rok wcześniej, „mimo że tegoroczna zima była nieco chłodniejsza niż poprzednia”. Wynik ten, według spółki, może być efektem „bardziej świadomego korzystania z ciepła przez mieszkańców”, a także z konsekwentnie prowadzonej optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej.

Fortum podkreśliło, że w 2017 r., podłączono w Płocku do sieci ciepłowniczej 51 obiektów o mocy 5,8 MW – każdy z podłączonych obiektów korzystał wcześniej z własnych źródeł ciepła, jak np. małe kotłownie czy indywidualne piece. „Inwestycje w rozwój infrastruktury ciepłowniczej stają się mocnym atutem Płocka w walce z tzw. +niską emisją+” – oceniła spółka.

Zapowiadając, iż w tym roku nakłady inwestycyjne wyniosą w Płocku ok. 7,5 mln zł, Fortum poinformowało, że „na tę kwotę złożą się wydatki na modernizację infrastruktury w wysokości 3,9 mln zł oraz inwestycje w nowe podłączenia warte 3,6 mln zł”.

Spółka podała jednocześnie, że w ramach zakończonego w tym roku płockiego projektu inteligentnych sieci ciepłowniczych podłączono ok. 2400 węzłów do nowoczesnego systemu monitoringu i sterowania węzłami cieplnymi, co pozwala na monitorowanie ich pracy, a także instalacji odbiorczych w czasie rzeczywistym oraz zdalne sterowanie urządzeniami. „Łączny koszt realizacji projektu w Płocku wyniósł ok. 3,8 mln zł” – zaznaczyło Fortum.

Polska Agencja Prasowa