Jest zielone światło dla synchronizacji państw bałtyckich

Zatwierdzony został scenariusz synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z siecią Europy kontynentalnej. Umożliwia złożenie wniosków o rozbudowę europejskich sieci i dofinansowanie projektu.

Grupa mająca przygotować plan rozbudowy połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich (BEMIP), w skład której wchodzą przedstawiciele państw bałtyckich, Polski oraz Komisji Europejskiej, zatwierdziła techniczny scenariusz przygotowany przez ekspertów polskiego Instytutu Energetyki w Gdańsku.

Wspomniana decyzja oznacza, że ostatecznie został określony scenariusz synchronizacji, co kończy ponad czteroletnią dyskusję na ten temat. Ministerstwo energetyki Litwy, poinformowało, że to znaczący krok dla formalnego podłączenia sieci państw bałtyckich do sieci europejskiej.

– W ramach ścisłej współpracy na wszystkich szczeblach, nie zapominając o perspektywie długoterminowej, dążymy do osiągnięcia głównego celu, jakim jest wzmocnienie naszego bezpieczeństwa energetycznego oraz stania się w energetyce pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej – powiedział premier Litwy Saulius Skvernelis.

W czerwcu przywódcy państw bałtyckich oraz przedstawiciele Polski i Unii Europejskiej podpisali porozumienie o ostatecznym wariancie synchronizacji sieci elektroenergetycznych. Przewiduje ono dalsze użycie istniejącego połączenia LitPol Link oraz położenie podmorskiego kabla na dnie Morza Bałtyckiego.

Podjęta dzisiaj decyzja umożliwia operatorom sieci przesyłowych w Polsce i państwach bałtyckich w terminie do 21 września złożyć wspólny wniosek do ENTSO-E o rozszerzenie europejskiej sieci elektroenergetycznej. Na odpowiedź trzeba będzie poczekać ok. roku. Natomiast do 30 września w sprawie synchronizacji mają się wypowiedzieć organy regulacyjne na Litwie, Łotwie i w Estonii. Następnie do 11 października litewski Litgrid, łotewski AST i estoński Elering złożą wspólny wniosek o dofinansowanie synchronizacji ze środków Funduszu Łącząc Europę kwotą 482 mln euro.

Zgodnie z planami cały proces ma się zakończyć w 2025 roku.

BNS/Piotr Stępiński