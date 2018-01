LNG z Rosji nie dotarło do USA

Trzy tygodnie po odebraniu kontrowersyjnego ładunku w Wielkiej Brytanii, metanowiec z LNG zawrócił dzień przed przybyciem do Bostonu.

Gaselys zawraca

Metanowiec Gaselys miał przypłynąć do amerykańskiego Wschodniego Wybrzeża w sobotę, a teraz wraca do hiszpańskiego portu Algericas przy Gibraltarze i powinien tam przypłynąć w przyszłym tygodniu, według danych Bloomberga. Statek zatankował paliwo w terminalu koło Londynu, który wcześniej otrzymał LNG z rosyjskiego terminalu Yamal LNG.

Statek został wysłany do Bostonu po tym, jak Wschodnie wybrzeże uderzyła fala mrozów na początku stycznia, przez co cena gazu znacząco wzrosła. USA nałożyły na Rosję sankcje za ingerencję w wybory w 2016 roku.

Zmiana kursu statku z LNG nie jest czymś niespotykanym, jako że dostawcy poszukują najkorzystniejszych dla siebie warunków. Firmy z dostępem do światowych surowców mogą wymieniać ładunki między regionami.

Amerykański oddział Engie zorganizował spotową dostawę ciekłego metanu do USA z Malezji, by uzupełnić zakontraktowany wolumen z Trynidadu i Tobago do terminalu Everett koło Bostonu. Engie nie chciało komentować nagłego zwrotu metanowca.

Czym jest Yamal LNG?

Yamal LNG to projekt, którego właścicielami są rosyjski Novatek PJSC, Total SA, China Natural Petroleum Corp. i chiński Silk Road Fund. Rozpoczął on produkcję w grudniu, pomimo amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję za zaangażowanie w konflikt z Ukrainą. Ma zorganizować 14 dostaw do kwietnia, kiedy zacznie podpisywać kontrakty długoterminowe.

Bloomberg/Michał Perzyński