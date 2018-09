Wiatraki Orsted na polskim Bałtyku? Firma czeka na strategię energetyczną

Duńczycy czekają z inwestycjami w polskie farmy wiatrowe na Bałtyku na ostateczną deklarację Polski w sprawie polityki energetycznej.

– Potencjał sektora wiatrowego w Polsce jest wielki i daje szanse na rozwój gospodarki. To ważne także ze względu na bezpieczeństwo dostaw. Farmy wiatrowe na morzu razem z Baltic Pipe i gazem ziemnym mogą to zapewnić. Koncesje PGE i PKN Orlen, a także inne na Bałtyku, mają dobre parametry. Mogą być z powodzeniem wykorzystane do budowy farm wiatrowych. Potrzebne jest wyjaśnienie w jaki sposób zostaną wpisane w dostawy energii w Polsce – powiedział portalowi BiznesAlert.pl Ulrik Stridbaek, wiceprezes Orsted, producenta farm wiatrowych z Danii.

Polska zapowiada publikację zaktualizowanej strategii energetycznej do końca 2018 roku.

Wojciech Jakóbik