RMF FM: Minister Emilewicz otrzyma kontrolę nad spółkami energetycznymi?

RMF FM podaje, że w największych spółkach skarbu państwa w sektorze energetycznym może dojść do zmian w zarządach. Dotyczy to m. in. Tauron, Energi, Enei i Polskiej Grupy Energetycznej. Władzę nad nimi miałaby przejąć nowa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

RMF FM podaje, że miałoby to być następstwo zmian planowanych przez otoczenie premiera Mateusza Morawieckiego, któremu zależy na większej kontroli nad spółkami energetycznymi. Zwierzchnictwo nad nimi miałoby zostać przeniesione z Ministerstwa Energii do resortu zarządzanego przez minister Emilewicz.

Celem takiego posunięcia byłoby zwiększenie kontroli nad przedsiębiorstwami, aby przyspieszyć budowę elektrowni jądrowej i rozwój elektromobilności. Decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

RMF FM