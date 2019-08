Spięcie BiznesAlert.pl: Europa kończy wspierać paliwa kopalne. Co to oznacza dla Polski?

Europejski Bank Inwestycyjny kończy finansowanie inwestycji w paliwa kopalne, kolejna nowelizacja ustawy o cenach energii i kolejny zakręt ostatniej węglowej inwestycji w Polsce – Ostrołęka C. To trzy tematy kolejnego podsumowania #SpięcieBA24.

Europejski Bank Inwestycyjny kończy ze wspieraniem paliw kopalnych

Unia Europejska powoli kończy z finansowaniem inwestycji gazowych, przechodząc w kolejny etap dekarbonizacji. Europejski Bank Inwestycyjny planuje zakończyć finansowanie nowych projektów opartych na wszystkich paliwach kopalnych do końca 2020 roku. Czy to oznacza, że polskie inwestycje gazowe mogą pozostać bez unijnego wsparcia?

Kolejna nowela ustawy o cenach energii. Już ostatnia?

Sejm znowelizował już trzeci raz w tym roku ustawę o cenach energii elektrycznej. Termin składania sprzedawcom energii oświadczeń o rekompensaty za ceny energii został wydłużony do 13 sierpnia. Według szacunków resortu energii, zamrożenie cen energii dotyczy ok. 1000 szpitali, 61,4 tys. instytucji sektora finansów publicznych, 1,937 mln mikroprzedsiębiorstw oraz 57 tys. małych firm. Czy to już koniec sagi o cenach energii?

Co dalej z Elektrownią Ostrołęka C?

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały walnego zgromadzenia Enei z września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do etapu budowy projektu Ostrołęka C. Zdaniem Fundacji ClientEarth Prawnicy, jedno z akcjonariuszy poznańskiej Enei, który złożył pozew w tej sprawie może to oznaczać koniec projektu. Zdaniem W pozwie Fundacja wykazuje ryzyka finansowe w kontekście polityki klimatycznej. Co ten wyrok oznacza dla tej inwestycji?

Zapraszamy do wysłuchania podcastu: