URE: Polska ogranicza import gazu z UE i zwiększa dostawy LNG

Polska ogranicza import gazu z UE i zwiększa dostawy LNG

W trzecim kwartale 2018 r. o 5 proc. zmniejszyła się, w porównaniu do trzeciego kwartału 2017 r. w ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. Spadły również dostawy gazu z UE – o 40 proc., a ilość gazu, która trafiła do Polski przez terminal LNG wzrosła kilkukrotnie.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Urząd Regulacji Energetyki, w trzecim kwartale 2018 roku przez polski gazowy system przesyłowy przepłynęło 127,15 TWh gazu ziemnego, wobec 133,79 TWh rok wcześniej, co oznacza spadek o 5 proc.

W tym okresie zdecydowanie spadły dostawy gazu spoza UE, o 10,6 proc. do poziomu ok. 107,77 TWh. Mniej wysokometanowego gazu do polskiej sieci przesyłowej trafiło również z kopalni gazu i procesów odazotowania. Z tego źródła do systemu wpłynęło 5,66 TWh gazu, wobec 6,19 TWh rok wcześniej, co oznacza spadek o 8,5 proc. Natomiast zdecydowanie wzrosła, prawie czterokrotnie z poziomu 1,75 TWh do poziomu 6,65 TWh, ilość gazu, która dotarła do Polski przez terminal LNG. Więcej, o 40 proc., dotarło do Polski gazu z UE (6,35 TWh, wobec 4,53 TWh)

Na koniec trzeciego kwartału 2018 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało w Polsce 200 podmiotów, natomiast 109 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

W trzecim kwartale 2018 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 3,98 TWh, przy średniej cenie na poziomie 98,12 zł za MWh. Natomiast wolumen gazu dostarczonego w tym okresie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na giełdzie towarowej wyniósł 18,71 TWh , przy średniej cenie – 90,97 zł za MWh.

W analogicznym okresie 2017 r. w transakcjach sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wolumen obrotu był na poziomie 3,85 TWh, przy średniej cenie 73,11 zł za MWh,a wolumen gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na TGE wyniósł 17,35 TWh, przy średniej cenie 76,70 zł za MWh.

