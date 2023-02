Guibourge-Czetwertyński: Polska stawia na fotowoltaikę i offshore, rola ustawy odległościowej jest ograniczona Energetyka

Chcemy, by inwestycje (w energetykę wiatrową na lądzie – przyp. red.) były realizowane z korzyścią dla mieszkańców okolic. Wierzę, że zostanie to przyjęte przez parlament. W naszych planach rozwoju OZE jednak większą rolę odegrają fotowoltaika i offshore, więc rola ustawy (odległościowej – przyp. red.) jest dość ograniczona – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourge-Czetwertyński podczas konferencji EEC Trends.

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourge-Czetwertyński na EEC Trends. Fot. Michał Perzyński

– Ostatni rok bardzo dużo zmienił w naszym myśleniu o transformacji. Wymiar bezpieczeństwa energetycznego był już obecny w naszych założeniach, ale ostatnie miesiące pokazały jak ważna jest dywersyfikacja dostaw. Inwestycje takie jak Baltic Pipe czy rozbudowa terminalu LNG dają nam komfort, jeśli chodzi o dostawy gazu, ale będziemy chcieli ograniczać jego rolę w okresie przejściowym. Dotychczas PEP2040 przewidywał wzrost zużycia gazu do 30 mld m sześc., teraz przewidujemy, że będzie to mniej, co zrekompensuje rozwój energetyki odnawialnej. Moc zainstalowana w OZE do 2030 roku ma wynieść 50 GW. Będziemy wykorzystywać istniejące bloki węglowe 200 MW po unowocześnieniu do bilansowania systemu – powiedział Adam Guibourge-Czetwertyński.

Dodał on, że Intencją projektu liberalizacji ustawy odległościowej przedstawionego przez rząd w Sejmie było wprowadzenie możliwości realizacji większej liczby inwestycji, ale zawsze w zgodzie ze społecznościami lokalnymi. – Zgodnie z raportem NIK z 2014 roku, w tym obszarze były znaczne zaniedbania. Chcemy, by inwestycje te były realizowane z korzyścią dla mieszkańców okolic. Wierzę, że zostanie to przyjęte przez parlament. W naszych planach rozwoju OZE jednak większą rolę odegrają fotowoltaika i offshore, więc rola tej ustawy jest dość ograniczona – podkreślił.

– Polityka klimatyczna nie dotyczy tylko środowiska, to transformacja całej gospodarki. Dzięki temu będzie można stworzyć nowe miejsca pracy i poprawić dobrobyt Polski i Europy – powiedział wiceminister klimatu i środowiska.

– Przygotowujemy kolejne etapy inwestycji w atom, trwają prace projektowe, pracujemy nad zapewnieniem finansowania. Ta inwestycja jest kapitałochłonna, jej finansowanie będzie miało wpływ na ceny energii – powiedział.

We wtorek w Sejmie będzie miało miejsce głosowanie nad projektem ustawy liberalizującej zasadę 10H, która w znacznym stopniu przyczyniła się do zatrzymania rozwoju lądowej energetyki wiatrowej w Polsce.

Opracował Michał Perzyński