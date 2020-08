Druga dostawa ropy z USA dociera na Białoruś w obliczu protestów w całym kraju Alert

Tankowiec naftowy. Fot. Wikimedia Commons

Biełnaftachim informuje, że druga dostawa ropy z USA dotarła do naftoportu w Kłajpedzie, skąd trafi na Białoruś. Tymczasem w całym kraju trwają protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich wygranych przez Alaksandra Łukaszenkę.

Ropa dostarczona do Kłajpedy to mieszanka White Eagle Blend o wolumenie 76 tysięcy ton. Trafi stamtąd do Rafinerii Naftan w Nowopołocku drogą kolejową. Pierwsze wagony miały dotrzeć między dwunastym a trzynastym sierpnia. Cały ładunek zostanie przetransportowany do końca sierpnia. Wspomniana mieszanka powstała specjalnie na potrzeby rynku białoruskiego jako analog rosyjskiej Urals. Została dostarczona dzięki współpracy amerykańskiej Getka i polskiego Unimotu.

Dostawa dociera na Białoruś w obliczu narastających protestów w całym kraju związanych ze sfałszowanymi wyborami prezydenckimi, w których prezydent Alaksander Łukaszenka otrzymał ponad 80 procent głosów. Jego główna kontrkandydatka Switłana Cichanouska nie uznała wyniku wyborów. Protestom ogarniającym cały kraj towarzyszą zatrzymania i pobicia. Jest jedna ofiara śmiertelna interwencji sił bezpieczeństwa.

BelTA/Wojciech Jakóbik