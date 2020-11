Pierwsze biometanownie PGNiG mogą powstać za dwa, trzy lata, jeśli regulacje będą gotowe Alert

Biogazownia. Fot. Pixabay

Wiceprezes PGNiG Jarosław Wróbel powiedział, że program biometanowy tej firmy zostanie przedstawiony w pierwszym kwartale 2021 roku.

PGNiG chce dystrybuować sieciami PSG około mld m sześc. biometanu w 2025 roku i około czterech mld m sześc. w 2030 roku. – Chcemy być organizatorem rynku tego typu w Polsce – powiedział Jarosław Wróbel. – Sądzę, że w pierwszym kwartale 2021 roku przedstawimy kompletną ofertę dla franczyzobiorców, indywidualnych biznesmenów i samorządów. Te prace są na ukończeniu. W grudniu zatwierdzamy podręcznik dla biometanowców. Cały program łącznie z przebudową sieci szacujemy na około 70 mld zł, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą Polską.

– Szacujemy, że pierwsze biogazownie w modelu franczyzowym powinny zostać uruchomione na przestrzeni dwóch, trzech lat ze względu na konieczność uzyskania wszelkich pozwoleń. – Kluczowa sprawa co do szybkości realizacji programu biometanowego będzie zależeć od postępów regulacji, które są realizowane w ramach specjalnego zespołu ministerstwa klimatu i środowiska – podkreślił Wróbel. – Ten program już praktycznie wystartował. Na dziś mamy na ukończeniu do końca listopada analizy modelu ekonomicznego, finansowego i technicznego jego realizacji – zapewnił.

Wojciech Jakóbik