Gawin: Budowa infrastruktury gazowej wzmacnia bezpieczeństwo Polski Energetyka

– To szczególny czas, gospodarka i rynki nie funkcjonują tak, jak się do tego przyzwyczailiśmy. Jest wojna, nie tylko pomiędzy dwoma krajami, ma ona wymiar dużo szerszy. Zasadniczo jest to wojna światowa. Nowa infrastruktura gazowa buduje bezpieczeństwo, bo zapewnia dywersyfikację surowców na potrzeby energetyki – powiedział prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin.

Rafał Gawin. Fot. Wojciech Jakóbik.

– Wymiernym skutkiem tej sytuacji jest to, że został ograniczony dostęp do surowców, które wykorzystujemy w szeroko rozumianej energetyce. Na rynku gazu trudności nie zaczęły się w tym roku, co z dzisiejszej perspektywy można uznać jako przedwstęp obecnej sytuacji. Miało to bezpośrednie przełożenie na rynek energii elektrycznej. ACER został poproszony przez Komisję Europejską o rekomendacje co do zmian modelu rynku. Zgłaszaliśmy na forum ACER, że na rynku dochodzi do manipulacji w związku ze sposobami kontraktowania energii czy gazu. ACER nie doszukał się takich działań, ale po jakimś czasie doszliśmy do wniosku, że jest to wykorzystywanie dominującej pozycji na rynku. Myślę, że długo wierzyliśmy, że bezpieczeństwo energetyczne zapewni nam rynek. Okazało się, że na rynku, gdzie funkcjonują podmioty z pozycją dominującą, nie jest bezpieczny – powiedział prezes URE.

– Węgiel jest kolejnym surowcem, który przestaliśmy importować do Polski i innych krajów Unii Europejskiej, co wywołało zaburzenie na rynku, co również ma swoje konsekwencje. Obecnie toczy się dyskusja, czy węgla nam wystarczy, a ceny rosną. Ma to przełożenie na wzrost cen energii, im bliżej sezonu grzewczego, tym bardziej to będzie widoczne. Zbudowanie infrastruktury gazowej buduje bezpieczeństwo, bo zapewnia dywersyfikację surowców na potrzeby energetyki – dodał.

