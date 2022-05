Burny: REPowerEU to kolejny argument za rewizją strategii energetycznej Polski Energetyka

Siedziba Komisji Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons

Maciej Burny z Enerxperience omawia główne założenia programu REPowerEU przyjętego przez Unię Europejską. – W praktyce daje to kolejny argument do rewizji Polityki Energetycznej Polski i zwiększenia planowanej przez nasz kraj kontrybucji do celu unijnego OZE do 2030 roku – pisze.

Komisja Europejska przedstawiła 18 maja dodatkowy pakiet rozwiązań wspierających przyspieszenie odejścia od zależności UE od importu paliw kopalnych z Rosji. Największy nacisk został położony na rozwój fotowoltaiki, odnawialnego wodoru, biometanu i pomp ciepła – są to technologie, które można uznać za najbardziej „wygrane” w pakiecie KE, gdyż dokumenty zawierają skwantyfikowane cele dla tempa ich rozwoju. Główne rozwiązania mające wpływ na dalszy rozwój sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej zawarte w propozycjach KE to:

Zwiększenie celu udziału OZE w bilansie energii finalnej UE z 40 do 45 procent do 2030 roku

Propozycja Komisji jest potwierdzeniem wcześniejszych intencji Brukseli do zwiększenia celu OZE do 2030 roku w ramach trwających negocjacji pakietu Fit for 55. Nawoływały do tego także główne frakcje Parlamentu Europejskiego, w tym 2 największe – EPP oraz S&D. Propozycja Komisji prawdopodobnie znajdzie poparcie także w Radzie UE na dalszym etapie, a większość zachodnich państw UE już zadeklarowała zielone światło dla takiego rozwiązania. Austria, Niemcy, Dania, Hiszpania, Finlandia, Irlandia, Holandia, Luksemburg, Łotwa, Szwecja i Słowenia wystosowały już wspólny list ws. przyspieszenia rozwoju OZE w wyniku wojny w Ukrainie, więc należy zakładać, że nadchodząca rewizja dyrektywy OZE będzie już zawierać nowy cel, które będzie formalnie zatwierdzony w najbliższych miesiącach przez instytucje UE.

W praktyce daje to kolejny argument do rewizji Polityki Energetycznej Polski i zwiększenia planowanej przez nasz kraj kontrybucji do celu unijnego OZE do 2030 roku, co stanowić będzie dodatkowy bodziec do szybszego rozwoju wszystkich źródeł odnawialnych w Polsce, w tym przede wszystkim fotowoltaiki i wiatru na lądzie z uwagi na krótki okres budowy tych źródeł.

Cała naprzód dla słońca – silne postawienie na wzrost udziału fotowoltaiki w miksie energetycznym UE

Najbardziej skonkretyzowane cele i narzędzia ich realizacji w pakiecie REPowerEU dotyczą fotowoltaiki. Wynika to z pewnością m.in. z faktu, że ze wszystkich technologii OZE właśnie inwestycje w energię słoneczna są najszybsze w realizacji, a czas transformacji jest obecnie na wagę złota.

W pakiecie znajdujemy zatem dedykowaną fotowoltaice strategię jako oddzielny dokument z jasno sprecyzowanymi celami dotyczącymi podwojenia mocy zainstalowanej w fotowoltaice w Europie już do 2025 roku – tj. UE ma mieć 320 GW mocy w tej technologii w porównaniu do 136 GW na koniec 2020 r. W 2030 r. ma to być już aż 600 GW. Oznacza to, że w ciągu tej dekady UE będzie musiała instalować średnio około 45 GW nowych mocy słonecznych rocznie. Dodatkowe moce mają wyeliminować zużycie 9 mld m3 gazu ziemnego w Europie rocznie do 2027 roku.

W skali mikro KE zaproponowała skrócenie pozwoleń dla fotowoltaiki dachowej do maksimum 1 roku oraz obowiązek instalacji słonecznych na wszystkich nowych budynkach publicznych i komercyjnych do 2026 roku (pow. 250 m2) oraz dla istniejących tego typu budynków od 2027 r. Nowe gospodarstwa domowe będą miały taki obowiązek od 2029 roku.

Przyspieszenie procedur pozwoleniowych dla wszystkich OZE oraz magazynów energii

Pakiet REPowerEU podkreśla konieczność przyspieszenia pozwoleń nie tylko dla fotowoltaiki ale także dla wiatru i magazynów energii.

Co do zasady, procedury pozwoleniowe dla wszystkich OZE nie powinny zajmować dłużej niż rok na terenach przewidzianych pod rozwój OZE na terenach o niskim ryzyku środowiskowym (tzw. go to areas, które mają zostać ustanowione przez państwa pod rozwój OZE) i takie zmiany do dyrektywy OZE zaproponowała KE w ramach pakietu. Na innych terenach nie powinno to trwać dłużej niż 2 lata. W praktyce dziś może to zajmować nawet do 10 lat.

Aby promować rozwój zdolności magazynowania energii elektrycznej, Komisja proponuje uznanie magazynów za inwestycje leżące w nadrzędnym interesie publicznym i ułatwienie wydawania pozwoleń na ich rozmieszczenie.

Zwiększenie obowiązkowego celu efektywności energetycznej do 13 procent do 2030 roku

KE zaproponowała zwiększenie celu efektywności energetycznej z 9 do 13 procent do 2030 roku. W praktyce będzie to oznaczać konieczność rewizji dyrektywy o efektywności energetycznej i prawdopodobne kolejne obowiązkowe ograniczenie wolumenu energii sprzedawanej przez sektor elektroenergetyczny odbiorcom końcowym w skali roku.

Przyspieszenie rozwoju czystego wodoru, biometanu i pomp ciepła

Komisja w pakiecie zawarła także konkretne cele dla rozwoju czystego wodoru, biometanu i pomp ciepła. W przypadku wodoru odnawialnego celem jest pozyskanie 20 mln ton do 2030 r. (w tym 10 mln ton własnej produkcji i 10 mln ton importu). Ma powstać 17,5 GW elektrolizerów do 2025 r. do produkcji zielonego wodoru.

W zakresie biometanu celem jest pozyskanie 35 bcm paliwa do 2030 roku.

Swoje miejsce w strategii znalazły także pompy ciepła z celem powstania 10 mln pomp w przeciągu 5 lat.