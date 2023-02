Jerzy Buzek stawia Komisji trudne pytania o kasowanie węgla koksowego przez normy metanowe Alert

Na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego pojawiła się interpelacja europosła prof. Jerzego Buzka, w której podkreślił dlaczego węgiel koksowy musi jego zdaniem pozostać na liście surowców krytycznych Unii Europejskiej. – Z tych samych powodów zabiegam o wyłączenie tego węgla spod nowego unijnego rozporządzenia metanowego – napisał Buzek na Twitterze.

Węgiel koksowy a rozporządzenie metanowe

Jerzy Buzek zaznaczył, że “pandemia COVID-19 obnażyła słabości strategicznych łańcuchów wartości europejskiego przemysłu, a rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie ujawniła nadmierną zależność UE od importu energii”. – W tym kontekście ważne jest, aby akt dotyczący surowców krytycznych zapewniał przemysłowi europejskiemu bezpieczny i trwały dostęp do tych surowców. W kwietniu 2022 roku Unia Europejska nałożyła embargo na rosyjski węgiel, w tym węgiel koksowy – jeden z surowców krytycznych dla UE i składnik niezbędny do produkcji stali. Rosja była trzecim co do wielkości eksporterem węgla koksowego do UE. Ponadto Rosja była drugim, a Ukraina trzecim co do wielkości źródłem importu stali do UE. W rezultacie europejski przemysł stalowy musi wypełnić znaczącą lukę, aby utrzymać produkcję i zaspokoić popyt w czasach gwałtownie rosnących cen energii w Europie – czytamy w interpelacji europosła PO.

Były premier postawił dwa pytania poselskie: po pierwsze, jakie środki Komisja Europejska zamierza zastosować, aby zapewnić przewidywalne ramy i równe warunki działania europejskiemu przemysłowi stalowemu, który już teraz doświadcza trudności? Po drugie, czy Komisja zamierza utrzymać status węgla koksowego jako surowca krytycznego, co przyczyni się do niezawodnej i stabilnej produkcji krajowej tego składnika niezbędnego do produkcji stali?

Dzisiaj rano BiznesAlert.pl informował, że wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaapelował do posłów Parlamentu Europejskiego o wspólne działanie na rzecz ustanowienia limitu ośmiu ton na kilotonę węgla, okresu przejściowego do 2032 roku, dodatkowych środków na badania i rozwój, przepisów o finansowaniu wychwytywania oraz magazynowania metanu. Rozporządzenie metanowe było jednym z tematów obrad konferencji Śląski Ład zorganizowanej przez poseł do PE Izabelę Kloc. Jeśli jego obecne zapisy weszłyby w życie, według prezesa Polskiej Grupy Górniczej Tomasza Rogali, ta spółka musiałaby zamknąć dwie trzecie kopalń do 2027 roku. Jego zdaniem w ten sposób rozporządzenie zakwestionowałoby umowę społeczną z górnikami.

