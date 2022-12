Ceny energii w 2023 roku zamrożone i tak wzrosną. URE zatwierdził taryfy Alert

Wiadomo już, ile wyniosą rachunki za energię elektryczną w 2023 roku, bo Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy największym spółkom dystrybucyjnym w Polsce. Pomimo mrożenia cen energii powrót podatku VAT, wyższe koszty dystrybucji i inflacja podniosą ceny na rachunkach.

Ceny energii na rachunkach gospodarstw domowych są taryfowane, to znaczy ustalane przez URE w odniesieniu do sytuacji rynkowej oraz społecznej. PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea, Energa Obrót otrzymały zgodę urzędu na taryfy przedstawione przez nie przed końcem roku. Zostały także zatwierdzone taryfy dystrybucyjne spółkom PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator.

– Tegoroczne taryfy, kalkulowane tak jak zawsze w oparciu o kategorię kosztów uzasadnionych, będą stanowiły podstawę do obliczenia poziomu i wypłaty rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym – zaznacza Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Podwyżka taryf nie będzie miała wpływu na ceny energii do limitu objętego zamrożeniem na mocy ustawy obowiązującej w 2023 roku. To 2000 kWh w gospodarstwie domowym i 3000 kWh w gospodarstwie rolnym, z niepełnosprawnymi albo wielodzietnym. Zakłada ona utrzymanie stawek z zeszłego roku do owego limitu. Zużycie powyżej niego będzie rozliczane według nowych stawek z zastrzeżeniem, że cena maksymalna wyniesie 0,693 zł za kWh bez akcyzy. Jednakże ceny mogą wzrosnąć z powodu podwyżki innych obciążeń, jak opłata dystrybucyjna czy powrót stawki VAT po zniesieniu tarczy antyinflacyjnej albo zjawisk gospodarczych jak inflacja.

– Wzrost cen energii elektrycznej w taryfie G w przypadku gospodarstw domowych, które w 2023 roku przekroczą przysługujące im ww. limity, nie będzie dotkliwy. Maksymalna cena dla odbiorców indywidualnych wyniesie 693 zł za 1000 kWh (tj. za 1 MWh zużytej energii – każdej po przekroczeniu progu limitu). Warto zauważyć, że ceny energii dla odbiorców indywidualnych na rok 2023 zostały określone na poziomie znacznie poniżej rynkowych cen energii, których średnia w kontaktach terminowych na 2023 r. na Towarowej Giełdzie Energii wynosi ponad 1000 zł za 1000 kWh (1 MWh) – szacuje Polski Komitet Energii Elektrycznej.

– Zaakceptowany przez regulatora rynku energii wzrost taryf dystrybucyjnych umożliwi – mimo trwającego kryzysu energetycznego – realizację kolejnych, niezbędnych inwestycji w rozwój i utrzymanie sieci dystrybucyjnych, w tym w wymianę, modernizację, a także budowę infrastruktury pozwalającej na zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Dzięki nim możliwe będzie m.in. przyłączanie do sieci elektroenergetycznej kolejnych przydomowych instalacji fotowoltaicznych i innych odnawialnych źródeł energii, rozwijanych zarówno dzięki działalności prosumentów, jak i przedsiębiorstw energetycznych – tłumaczy PKEE.

Urząd Regulacji Energetyki/Polski Komitet Energii Elektrycznej/Wojciech Jakóbik