Chiny nie podzielą się LNG z Europą, ale kryzys i ciepła aura zmniejszają popyt Alert

Chiny wezwały dostawców LNG do zatrzymania reeksportu tego paliwa na inne rynki ze względu na bezpieczeństwo dostaw w sezonie grzewczym. W ten sposób ograniczą dostęp gazu skroplonego w Europie. Jednak zapotrzebowanie spada przez ciepłą aurę i kryzys gospodarczy.

FSRU. Fot. Hoegh LNG.

Agencja Bloomberg podaje, że Komisja Narodowa Rozwoju i Reform Chin wezwała PetroChina, Sinopec i CNOOC do zatrzymania reeksportu LNG i wykorzystania tego paliwa na rynku krajowym w sezonie zimowym. Chińczycy wycofali się także z rynku spot ze względu na to, że popyt spadł do poziomu najniższego od 2002 roku. Gaz skroplony był masowo reeksportowany do Europy notującej rekordowe ceny przez kryzys energetyczny podsycany przez Gazprom ograniczający podaż od wakacji 2021 roku. Ograniczenie wprowadzone w Chinach zmniejszy dostępność tego paliwa, zwiększając zapasy chińskie i windując ceny.

Póki co jednak 35 statków transportujących LNG krąży u wybrzeży Hiszpanii ze względu na ograniczenia infrastruktury regazyfikacyjnej oraz przesyłowej nie pozwalające efektywnie rozprowadzić to paliwo lądem. Ma się tam znajdować nawet 2,5 mln ton gazu skroplonego, które nie może zostać rozładowane.

Dodatkowo wyjątkowo ciepły październik w Europie oraz widmo recesji obniżają zapotrzebowanie na gaz, podobnie jak w Chinach. Przywódcy Francji, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii mają w tym tygodniu dojść do porozumienia w celu uruchomienia gazociągu MidCat, który połączy Półwysep Iberyjski z resztą Europy zwiększając przepustowość dostaw przez Francję.

Bloomberg/Reuters/Wojciech Jakóbik