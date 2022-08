Chiny coraz częściej sięgają po rosyjskie surowce przez europejskie sankcje Alert

Od czasu wybuchu wojny na Ukrainie, wydatki Chin na import rosyjskich surowców energetycznych wyniósł 35 miliardów dolarów. Po tym jak Moskwa zaoferowała część dostaw z rabatem, Pekin stał się głównym importerem rosyjskiej ropy, gazu ziemnego i węgla.

Chiny i Rosja. Źródło: freepik

Chiny surowcowym beneficjentem europejskich sankcji

Wydatki Chin na import surowców z Rosji wyniósł 35 miliardów dolarów w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. To duży skok w stosunku do 20 miliardów dolarów zanotowanych rok wcześniej. W samym lipcu chińscy nabywcy wyłożyli łącznie 7,2 miliardów dolarów na import ropy, gazu ziemnego i węgla. To wzrost o 53 procent w porównaniu z 4,7 mld USD zarezerwowanymi w tym samym miesiącu w 2021 roku zaś import morski skroplonego gazu ziemnego do Chin wzrósł o 20 procent w ciągu ostatniego roku.

Rosja jest obecnie głównym dostawcą węgla do Chin po tym, jak zachodnie kraje nałożyły sankcje, a Indonezja podniosła ceny. Tymczasem import rosyjskiego węgla wzrósł o 14 procent rok do roku, osiągając w lipcu rekordowy poziom 7,4 milionów ton wyprzedzając Indonezję jako głównego dostawcę węgla do Chin.

Moskwa zaoferowała eksport ropy z dużą obniżką nabywcom w Azji, szukając klientów w obliczu zachodnich sankcji. Chińskie rafinerie skorzystały z okazji, by kupić tanią ropę, przy czym rosyjska ropa Urals jest sprzedawana z 22-procentową zniżką w stosunku do globalnego benchmarku Brent.

BusinessInsider/Wojciech Gryczka