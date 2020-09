Gazprom wysłał 2,3 mld metrów sześciennych gazu do Chin przez Siłę Syberii Alert

Gazociąg Siła Syberii. Grafika: Gazprom

Od stycznia do sierpnia 2020 roku Gazprom dostarczył do Chin 2,3 mld m sześc. gazu przez gazociąg Siła Syberii. Plan na bieżący rok zakłada dostawy na poziomie 5 mld mld m sześc.

Problematyczny projekt Gazpromu

– Szef działu finansowego Gazpromu Aleksander Iwannikow informował wcześniej, że w II kwartale koncern dostarczył do Chin ok. 1 mld m sześc. gazu za pośrednictwem Siły Syberii w cenach znacznie wyższych niż w Europie..

Dostawy rosyjskiego gazu do Chin gazociągiem Siła Syberii rozpoczęły się na początku grudnia 2019 roku. W 2020 roku Gazprom planuje dostarczyć do Chin do 5 mld m sześc., w 2021 roku – do 10 mld m sześc., w 2022 roku – do 15 mld. Docelową przepustowość na poziomie 38 mld m sześc. rocznie gazociąg ma osiągnąć w 2025 roku.

Nie jest to jednak pewne zważywszy na problemy z zagospodarowaniem złóż Kowykta, które obok złoża Czajadińskoje mają stać się główną bazą surowcową. Kłopoty dla prac poszukiwawczych i wydobywczych stworzyła również pandemia koronawirusa, która zmusiła koncern do rotacji kilku tysięcy pracowników na przełomie kwietnia i maja.

Również przez epidemię chiński odbiorca gazu był zmuszony do ograniczenia zakupów gazu bezpośrednio przy wykorzystaniu Siły Syberii.

OilCapital/Mariusz Marszałkowski