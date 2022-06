PSG nie stać na transformację ciepłownictwa i prosi rząd o pomoc Alert

– Szacujemy koszt transformacji energetycznej ciepłownictwa na poziomie 50-60 mld zł – powiedział prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Więckowski i prosi o prawne oraz finansowe wsparcie rządu. W Gdańsku podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego rozmawiano o nowych regulacjach oraz wykorzystaniu OZE w ciepłownictwie.



Ogólnopolski Szczyt Energetyczny w Gdańsku

Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 2022 w Gdańsku, 13 czerwca odbył się panel dyskusyjny pt. „ Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji”. W rozmowie wziął udział prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, Robert Więckowski. Dyskusja toczyła się wokół tematu rynku ciepła systemowego i gotowości na zmiany regulacyjne, systemowi wsparcia kogeneracji czy wykorzystaniu OZE w sektorze ciepłownictwa.

Rober Więckowski powiedział, że przyłączenie klientów zawodowych do sieci powinno zostać zrealizowane do 2030 roku. Potrzebne są jednak środki na sfinansowanie zmian oraz inwestycje skupiające się na rozwoju paliw gazowych. – Uwzględniając obecne zapotrzebowanie klientów zawodowych, szacujemy koszt transformacji energetycznej ciepłownictwa na poziomie 50-60 mld zł. W obecnej sytuacji, przy rosnących cenach surowców, Polska Spółka Gazownictwa nie jest w stanie ponosić kosztów przyłączania z własnego budżetu. W związku z tym zaproponowaliśmy rządowi szereg nowych rozwiązań m. in. w prawie energetycznym, które będą pozwalały na to, żeby koszty przyłączeń mógł ponosić odbiorca – wyjaśnił Więckowski. Prezes PSG zaznaczył również, że to jedyny scenariusz na transformacje energetyczną dla ciepłownictwa. – Jesteśmy spółką nowoczesną, niedługo zaczniemy realizować pierwsze projekty transportu wodoru. W Mławie mamy uruchomiony projekt badawczy. Testujemy tam jak transport wodoru wpływa na nasze sieci pochodzące z różnych okresów instalacji. Naszą ambicją jest to, żeby już od jesieni tego roku budować tylko takie gazociągi, które będą mogły przesyłać gazy domieszkowe – dodał prezes PSG.

Opracowała Maria Andrzejewska