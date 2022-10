Cypr planuje eksportować gaz ze swoich złóż od 2027 roku Alert

W podmorskich złożach wokół Cypru znajduje się szacunkowo od 340 do 425 mld metrów sześc. gazu, jak twierdzi cypryjska minister ds. energetyki. W dobie niedoborów gazu w Europie, zasoby te mają być eksploatowane. Rozpoczęcie wydobycia ze złoża Afrodyta przewidywane jest na 2027 rok. Kwestie eksploatacji gazu wokół wyspy będą tematem Wschodniośródziemnomorskiego Forum Gazowego (EMGF), które odbędzie się na Cyprze 13-14 października.

Cypr widziany z kosmosu. Źródło:Wikipedia

Cypr może być nowym europejskim dostawcą gazu

Cypr może stać się producentem i eksporterem gazu ziemnego do 2027 roku. Według cypryjskiej minister ds. energii, obecnie trwający kryzys energetyczny w Europie ponownie skupił uwagę Cypru na rozwoju wydobycia offshore we wschodniej części Morza Śródziemnego. W 2011 roku odkryte zostało pierwsze złoże gazu ziemnego w okolicy wyspy nazwane Afrodyta. Najnowsze odkrycia w dziedzinie złóż pochodzą z kolei z sierpnia tego roku.

– Dzięki najnowszemu odkryciu i posiadanym przez nas liczbom mamy około 340 – 425 mld metrów sześc. gazu ziemnego potencjalnie dostępnego dla unijnych dostaw – powiedziała minister energetyki Cypru Natasa Pilides.

– Zainicjowaliśmy dyskusję z Komisarzem ds. Energii na temat tego, jak możemy przyspieszyć proces rozwoju i wykorzystania własnego gazu ziemnego – wyjaśniła minister Pilides w wywiadzie dla Reutersa.

Władze Cypru planują wydobycie na 2027 rok

Władze Cypru spodziewają się, że gaz ze złoża Afrodyta będzie dostępny na rynku w 2027 roku. Jednym z głównych scenariuszy dostaw jest w tym przypadku gazociąg do infrastruktury LNG znajdującej się w Egipcie. Dodatkowo w przypadku innych odkryć w bliskiej odległości jest utworzenie pływającej instalacji LNG, która skraplałaby gaz w celu przetransportowania go na statki do późniejszego eksportu, jak tłumaczyła minister Pilides.

Urzędnicy ze wschodniośródziemnomorskich krajów będą przebywać na Cyprze w dniach 13-14 października na Wschodniośródziemnomorskim Forum Gazowym (EMGF), czyli spotkaniu krajów, które starają się promować eksport gazu ziemnego z tego regionu.

– Pomysł polega na znalezieniu synergii między firmami działającymi na pobliskich działkach, abyśmy mogli sporządzić plan budowy infrastruktury, która może zostać ukończona w stosunkowo krótkim czasie – dopowiedziała minister.

Offshore Engineer/Szymon Borowski