W elektrociepłowni Nowa Czechnica zaczyna się instalacja kotłów Alert

Prace nad Nową Elektrociepłownią Czechnica w Siechnicach nabierają tempa. Zakończony został etap budowy fundamentów pod turbinę parową. Teraz zaczynają się przygotowania do instalacji kotłów szczytowo-rezerwowych.

Elektrociepłownia Czechnica. Źródło:Wikipedia

Prace nad fundamentem turbiny parowej zostały ukończone

W nowej elektrociepłowni Czechnica zakończono prace nad fundamentem turbiny parowej. Inwestycja budowana w Siechnicach pod Wrocławiem to priorytet dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A, należącego do Grupy PGE. Teraz rozpocznie się instalacja pierwszych elementów wyposażenia technologicznego, m.in. czterech kotłów szczytowo rezerwowych. Prace nad elektrociepłownią trwają już blisko rok. Fundamenty od maja budowane są przez Polimex Budownictwo.

– Realizowane na budowie prace każdego dnia zbliżają nas do uruchomienia nowej elektrociepłowni Czechnica. Obiekt będzie zasilany niskoemisyjnym paliwem gazowym. Dzięki zastosowanej technologii poprawi się jakość powietrza w regionie. Nie tylko wyeliminowana zostanie emisja ze spalania paliw stałych, ale znikną również uciążliwości związane z obsługą zagospodarowania ubocznych produktów spalania – mówi Andrzej Jedut, prezes Kogeneracji.

W Czechnicy zacznie się instalacja kotłów szczytowo – rezerwowych

Teren budowy został przygotowywany do transportu i rozładunku ciężkich elementów wyposażenia technologicznego. Właśnie dotarły 2 kotły szczytowo-rezerwowe z Fabryki Kotłów SEFAKO w Sędziszowie. Kolejne 2 kotły przyjadą na plac budowy w Siechnicach 30 września. Wtedy rozpocznie się ich zabudowa w budynku kotłowni szczytowo-rezerwowej. To kotły wodne typu KOG-38 przystosowane do opalania gazem, przeznaczone są do podgrzewania wody do celów grzewczych. Docelowo kotłownia szczytowo-rezerwowa będzie głównie wykorzystywana w okresach o podwyższonym zapotrzebowaniu odbiorców na ciepło jako uzupełnienie mocy produkcyjnych powstającego bloku gazowo-parowego – podaje grupa Polimex Mostostal w komunikacie.

– Budowa nowej elektrociepłowni EC Czechnica w Siechnicach to jedna z kluczowych inwestycji realizowanych przez nas dla PGE Energia Ciepła i nasz kolejny strategiczny projekt energetyczny – podsumowuje Krzysztof Figat prezes Polimex Mostostal.

Polimex Mostostal/Szymon Borowski