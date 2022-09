Eksplozja w Dąbrowie Górniczej. Wybuchł piec koksowni Przyjaźń (WIDEO) Alert

W czwartek około godziny 14.30 doszło do wybuchu pieca w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. – Trwa akcja ratunkowa – powiedział rzecznik straży z Dąbrowy Górniczej w rozmowie z Polsat News.

Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Fot. wikipedia

Polsat News podaje, że w zakładzie najprawdopodobniej doszło do wybuchu pyłu węglowego. Służby informują o sześciu rannych osobach.

– Przed godziną 15.00 otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu w koksowni Przyjaźń – powiedział asp. mgr Stefan Flasza, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Dąbrowie.

Koksownia Przyjaźń to producent koksu oraz produktów węglopochodnych. Jest to druga co do wielkości koksownia w Polsce.

Polsat News/Jędrzej Stachura