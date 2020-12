Dąbrowski: Krajowy fundusz celowy mógłby wesprzeć inwestycje w OZE Energetyka

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. Fot. BizneAlert.pl

Polska Grupa Energetyczna postuluje powołanie krajowego funduszu celowego, który wspierałby inwestycje w odnawialne źródła energii oraz utworzenie centrum kształceniowego w Bełchatowie w przyszłym roku, by wspierać nowe kwalifikacje pracowników kompleksu górniczo-energetycznego i mieszkańców regionu – poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski na webinarium Polityki Insight poświęconemu transformacji energetycznej.

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej, Wojciech Dąbrowski powiedział, że spółka wyda na transformację energetyczną 75 mld zł. Będą to środki na zielone źródła energii. – W zakresie wsparcia myślimy o wykorzystaniu Funduszu Modernizacyjnego i ale Krajowego Funduszu Celowego, którego środki pochodzące ze sprzedaży uprawień do emisji CO2 zasiliłyby zielone inwestycje – powiedział. Wskazał on, że tylko w ubiegłym roku koszty uprawień do emisji kosztowały spółkę 6 mld zł, a te środki w żądnej sposób nie wróciły do niej, aby zrealizować transformację. Wskazał, że dotychczasowym darmowym środkom do emisji CO2, udało się zaoszczędzić środki dzięki którym udało się zmodernizować bloki węglowe, głównie na dostosowanie do nowych norm środowiskowych i redukcji emisji pyłów i siarki.

Krajowy Fundusz Celowy

Prezes dodał, że w zakresie wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych – za którym optuje PGE – to prawo europejskie nie przeszkadza, aby powstał taki podmiot zarządzający aktywami węglowymi. – Te jednostki węglowe mogły produkować energię do czasu jak zastąpimy węgiel atomem. Wydzielenie aktywów węglowych pozwoli spółkom energetycznych na dogodniejsze finansowanie inwestycji OZE – powiedział Dąbrowski. Precyzował on, że aktywa węglowe po 2025 roku będą mogły pracować dla systemu energetycznego co do powstania atomu, aby zastąpił on energetykę atomową.

– Ostateczna decyzja dot. kształtu projektu będzie zależeć od gospodarza, a więc Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ministerstwo – jak czytaliśmy w komunikatach – wybrało doradcę przy tworzeniu takiego planu – powiedział Dąbrowski.

Po węglowe centrum kształceniowe w Bełchatowie

Polska Grupa Energetyczna planuje także utworzenie centrum kształceniowego w Bełchatowie w przyszłym roku, by wspierać nowe kwalifikacje pracowników kompleksu górniczo-energetycznego i mieszkańców regionu. – W przyszłym roku powołamy centrum kształceniowe, by wspierać pracowników i mieszkańców w zdobywaniu kwalifikacji pod nowe zawody i nowe potrzeby, przede wszystkim z zakresu odnawialnych źródeł energii, ale też IT – powiedział Dąbrowski

Dąbrowski i podkreślił, że spółka szacuje nakłady inwestycyjne na transformację energetyczną w rejonie Bełchatowa na ok. 2,5 mld zł. – Plan inwestycyjny obejmuje trzy najważniejsze inicjatywy: instalację termicznego przetwarzania z odzyskiem energii ok. 180 tys. ton odpadów komunalnych, farmy słoneczne o mocy do 500 MW, i farmy wiatrowe o mocy ok. 100 MW – podkreślił prezes PGE.

Opracował Bartłomiej Sawicki