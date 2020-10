Od gazu ziemnego do biometanu. Co dalej z gazem w Polsce? (RELACJA) Energetyka

Fot. Bartłomiej Sawicki

Podczas panelu dotyczącego rozwoju rynku gazu w świetle Europejskiego Zielonego Ładu podczas Kongresu DISE 2020, dyskusja toczyła się wokół zmierzchu rynku gazu ziemnego i tego, co może go zastąpić w przyszłości.

Teraz gaz z Norwegii, później biometan

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński powiedział, że ambicją spółki jest to, aby w gazociągu Baltic Pipe było jak najwięcej gazu, który pochodzi z własnego wydobycia na szelfie norweskim. – W tamtym roku to było 0,5 mld m sześc., w tym roju było to niewiele więcej, w 2021 będzie to 0,9 mld m sześc. Nasz obecny cel to 2,5 mld m sześc. do 2026 roku. Już teraz jesteśmy pewni, że osiągniemy poziom 2,2 mld m sześc. Na gazociągu Baltic Pipe mamy zarezerwowane 8,3 mld m sześc. – powiedział Kwieciński i dodał, że sam nie wierzy, że za 30 lat gaz ziemny zniknie z rynku, ale faktem jest, ze trzeba iść w inne rodzaje gazu, np. biogaz, biometan, wodór.

Paradoksy na rynku gazu

Iweta Opolska podczas swojej prezentacji powiedziała, że w ostatnich latach motorem napędowym popytu na gaz była elektroenergetyka jej zdaniem do 2030 zapotrzebowanie na gaz w UE będzie na stabilnym poziomie, a może spadać w latach 2030–2050. – W Polsce zapotrzebowanie na gaz będzie rosło, i tak będzie także po 2030 roku – prognozowała. Dodała, że zamiennikami dla gazu ziemnego może być biogaz, biometan i wodór. – Na tę ostatnią technologię Polska i UE może postawić, bo wygląda obiecująco – mówiła.

Gazowa niewiadoma po gazie naturalnym

Prezes Zawistowski powiedział, że TGE skupia się na stworzeniu nowego miejsca w handlu gazu poprzez kraje bałtyckie. Dodał, że z punktu widzenia TGE, to giełda zabezpiecza infrastrukturę cyfrowej przy handlu gazu. – Dla nas jest obojętne jakim gazem będziemy handlować. My musimy dać infrastrukturę obrotu – wskazał. Spółka zapewnia, że jeśli badania biometanu pokażą, że to paliwo spełni warunki jakościowe, techniczne i ekonomiczne, to biometan będzie traktowany przez operatora tak samo jak metan pochodzenia kopalnego

Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-System, zapowiedział, że Gaz-System przygląda się zmianom trendu na rynku poprzez badania możliwości wykorzystania w sieciach gazowniczych wodoru, biogazu, biometanu. – Nasza infrastruktura będzie gotowa na te zmiany – powiedział Zawartko. – Będziemy prowadzić badania nad biogazem. Na Śląsku będziemy badać na fragmencie gazociągu z przesyłam do odbiorcy dysponujący turbiną gazową – powiedział.

Prezes Polskiej Spółki Gazowniczej Ireneusz Krupa wskazał, że to właśnie biometan będzie stanowił przyszłość gazownictwa, ale wskazał, na wyzwania jak brak dyspozycyjności produkcji biometanu smart metering oraz zapewnienie taryf. – Rodzi się pytanie także jaki jest akceptowalny poziom kosztów pozyskania gazu -powiedział.