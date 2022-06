Miland: Dostawy paliwa z Polski na Ukrainę będą konieczne nawet po wojnie Energetyka

– Dostawy paliwa na Ukrainę są prowadzone, mamy nadzieję, że nasze wysiłki przyczynią się do pozytywnego wyniku wojny. Nawet po zakończeniu wojny dostawy paliw do Ukrainy z Polski przynajmniej przez jakiś czas będą konieczne – powiedział wiceprezes PERN Rafał Miland podczas konferencji Nafta i Gaz.

Magazyny ropy. Fot. PERN

– Nasi dotychczasowi klienci mogą czuć się bezpieczni, realizujemy zawarte kontrakty. Mamy dobrą współpracę z Orlenem. Pytanie, czy rafinerie niemieckie mogą liczyć na dokładnie taki sam wolumen ropy z kierunku wschodniego przez naszą infrastrukturę. Nas obowiązują podpisane kontrakty, jedna z rafinerii niemieckich posiada zapisy gwarancyjne, druga ma możliwość sprowadzania ropy przez port w Rostocku, ale ma on o wiele mniejszy potencjał niż port w Gdańsku. Rozmowy polityków są również ważne, ale niektórych kwestii technicznych nie da się przeskoczyć – powiedział prezes PERN.

Opracowali Michał Perzyński i Jędrzej Stachura