Druga transza Funduszu Modernizacyjnego sfinansuje programy ciepłownictwa, energetyki i przemysłu Alert

II transza Funduszu Modernizacyjnego. Grafika: gov.pl.

8,1 mld złotych zostanie przekazanych na sfinansowanie programów obejmujących kogenerację ciepłownictwa oraz energetyki i przemysłu, digitalizację sieci ciepłowniczych, wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne i wsparcie wykorzystania magazynów na cele stabilizacji sieci. Środki będą pochodzić z drugiej transzy Funduszu Modernizacyjnego.

Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego dał dzisiaj zielone światło finansowaniu ze środków europejskich sześciu programów zgłoszonych przez Polskę w ramach II transzy Funduszu Modernizacyjnego. W praktyce oznacza to, że z całego budżetu funduszu wynoszącego obecnie ok. 26 mld zł. na finansowanie wskazanych tematów przeznaczone zostanie ok. 8,1 mld zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako krajowy operator Funduszu Modernizacyjnego będzie mógł wkrótce uruchomić sześć nowych programów wsparcia w obszarach, które wcześniej otrzymały pozytywną ocenę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Te programy to: kogeneracja dla ciepłownictwa, kogeneracja dla energetyki i przemysłu, digitalizacja sieci ciepłowniczych, wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne, wsparcie wykorzystania magazynów na cele stabilizacji sieci – program dla OSD, Moje Ciepło.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej