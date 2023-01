W 2022 roku 90 procent egipskiego eksportu gazu trafiało do Europy Alert

Według oświadczenia egipskiego ministra ropy naftowej i zasobów mineralnych Tareka El Molla, około 90 procent eksportu gazu ziemnego Egiptu w 2022 roku było kierowane do krajów europejskich.

Flaga Egiptu. Źródło: Freepik

Eksport gazu z Egiptu do Europy

2 stycznia 2023 roku Tarek El Molla stwierdził w wystąpieniu dla mediów, że głównym odbiorcą egipskiego gazu są kraje europejskie. Około 90 procent gazu ziemnego z Egiptu w ubiegłym roku zostało dostarczone do tych odbiorców. Kair wykorzystuje ogromną lukę na europejskich rynkach gazu powstałą “wskutek zerwania handlowych relacji z Gazpromem”. Minister dodał, że egipski eksport gazu skroplonego do Europy w ub. roku wzrósł o 140 procent rok do roku. Wartość handlowa tych dostaw wyniosła około 8,4 mld dolarów, czyli o 3,5 mld dolarów więcej niż w 2021 roku.

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii oceniają, że rząd Egiptu wyraźnie zamierza konkurować z Turcją o pozycję regionalnego centrum handlu gazem. Egipski hub gazowy miałby być “najkorzystniejszym partnerem dla Europy”.

Według ocen amerykańskiej rządowej Agencji Informacji Energetycznej (Energy Information Administration – EIA – przyp. red.) egipski eksport gazu skroplonego do krajów Unii Europejskej do grudnia 2023 roku może wzrosnąć o 20 procent. EIA zwraca uwagę, że całkowite europejskie zapotrzebowanie na LNG w 2023 roku prawdopodobnie wyniesie około 250 mln ton.

Energy Information Administration/LNG World/Międzynarodowa Agencja Energii/Teresa Wójcik