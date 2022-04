Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Krakowie podsumowała tegoroczną zimę (INFOGRAFIKA) Alert

Elektrociepłownia Kraków. Fot. PGE

Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła podsumowała zakończoną kalendarzową zimę. W tym roku zima była cieplejsza od ubiegłorocznej. Najniższą temperaturę odnotowano 26 grudnia 2021 roku (-12,4°C). Była ona wyższa o 1,3°C w porównaniu do najniższej temperatury w zimie 2020/2021 (-13,7°C zanotowana 17 stycznia 2021 roku).

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Krakowie jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej dla miasta. Wytwarza ponad 70 procent ciepła dostarczanego mieszkańcom Krakowa. Elektrociepłownia współpracuje z miastem oraz z lokalnym dystrybutorem ciepła także w zakresie opracowywania prognoz i rozwoju rynku ciepła sieciowego. Współpraca ta umożliwia odpowiednie zaplanowanie oraz realizację inwestycji i remontów na terenie elektrociepłowni.

– Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu mocy nie byłoby możliwe bez realizacji prac remontowych i modernizacyjnych, jakie zostały przeprowadzone. Stały serwis i przeglądy zapewniają ciągłość pracy krakowskiej elektrociepłowni – mówi Mariusz Michałek, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie. Podsumowując zimę, warto tutaj także wspomnieć, że pomimo wahań na ogólnoświatowych rynkach, byliśmy w stanie zapewnić ciągłość dostaw paliw do naszej elektrociepłowni, dzięki czemu dostarczanie prądu i ciepłej wody do mieszkańców Krakowa było niezagrożone. To bardzo ważne z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego – dodaje.

PGE Energia Ciepła/Michał Perzyński