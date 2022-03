Elon Musk wyzwał Władimira Putina na pojedynek Alert

Elon Musk. Fot. Flickr/Jdasicia

Elon Musk zwrócił się do prezydenta Rosji Władimira Putina i… wyzwał go na pojedynek. – Stawką jest Ukraina – napisał na Twitterze. Właściciel SpaceX od początku agresji Rosji wspiera Ukraińców m.in. nowoczesnym systemem Starlink, który zapewnia im dostęp do Internetu.

Elon Musk nie pozostaje bierny w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. W ubiegłym tygodniu dostarczył kolejną partię terminali Starlink, które zapewniają tamtejszym służbom dostęp do Internetu.

Dziś Musk opublikował post, który może świadczyć o tym, że to nie koniec jego wsparcia na Ukrainie. – Niniejszym wyzywam Władimira Putina na pojedynek. Stawką jest Ukraina – napisał na Twitterze.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

SpaceX to nie jedyna firma Muska, która wspiera Ukraińców. Pomaga im również Tesla, która zapewnia darmowe ładowanie elektryków w krajach sąsiadujących i co najmniej trzymiesięczne wynagrodzenie pracownikom ukraińskim, którzy wracają, aby bronić kraju.

Twitter/Jędrzej Stachura