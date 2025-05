Enea zwiększyła swój zysk. Wzrosła sprzedaż węgla w I kwartale.

Enea zanotowała 1,5 miliarda złotych zysku netto dla akcjonariuszy w I kwartale 2025 roku, w porównaniu do 1 mld zł zysku w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie odnotowano spadek wyników w sektorze wytwarzania, który ostatnio był mocnym punktem grupy. Bogdanka w I kwartale 2025 roku poprawiła wyniki, osiągając 868,9 milionów złotych przychodów i 283,9 milionów złotych zysku netto, mimo spadku cen węgla.

W pierwszym kwartale 2025 roku Grupa Enea osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 1,62 miliarda złotych, co oznacza wzrost w porównaniu do 1,5 miliarda złotych odnotowanych rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1,94 miliarda złotych, wobec 1,87 miliarda złotych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto były jednak niższe i wyniosły 7,4 miliarda złotych, w porównaniu do 7,87 miliarda złotych w pierwszym kwartale 2024 roku. Grupa znacząco obniżyła swoje zadłużenie, osiągając wskaźnik dług netto/EBITDA LTM na poziomie 0,27, wobec 0,85 w roku poprzednim.

– Wyniki są solidną podstawą, bazą do dalszego rozwoju. Enea znajduję się w bardzo dobrej pozycji startowej – powiedział prezes Grupy Enea, Grzegorz Kinalski.

Prezes Enei, Grzegorz Kinelski, podkreślił, że miniony kwartał był dla spółki bardzo udany. Zaznaczył, że transformacja Grupy Enea realizowana jest poprzez konkretne projekty, w szczególności w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Firma rozwija swoje moce wytwórcze, inwestując w elektrownie wiatrowe i dostosowując się do wymogów rynkowych. Kinelski wskazał również na aktywne poszukiwanie nowych możliwości biznesowych oraz rozmowy z właścicielami i deweloperami projektów OZE, co ma na celu dalsze zwiększanie udziału bezemisyjnych źródeł w portfolio spółki.

Najwyższy wynik w dystrybucji

W obszarze dystrybucji Enea odnotowała najwyższy wynik EBITDA, który wyniósł 744,4 miliona złotych, co oznacza wzrost o ponad 21 procent w porównaniu do pierwszego kwartału 2024 roku. Enea Operator dostarczyła w tym okresie ponad 5,1 terawatogodzin usług dystrybucji odbiorcom końcowym. W ciągu trzech miesięcy 2025 roku do sieci przyłączono ponad 2 tysiące nowych źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacje. Na koniec kwartału liczba przyłączonych źródeł OZE wynosiła ponad 194 tysiące, a ich łączna moc przekroczyła 7,4 gigawata.

W segmencie obrotu wynik EBITDA wzrósł o 134,1 miliona złotych, osiągając poziom 213,6 miliona złotych. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym wyniósł 6,2 terawatogodziny, co oznacza spadek o 5,2 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży energii odbiorcom detalicznym spadły o 11,6 procent, co wynikało głównie ze spadku cen energii na rynku hurtowym. Z kolei w obszarze wytwarzania EBITDA wyniosła 549,4 miliona złotych, co oznacza spadek o 380,5 miliona złotych rok do roku, mimo że produkcja energii elektrycznej wzrosła o 19 procent, osiągając 5,9 terawatogodziny.

Grupa Enea przeznaczyła na inwestycje w pierwszym kwartale 2025 roku 618,3 miliona złotych, z czego ponad połowa, czyli 314,4 miliona złotych, została skierowana na sektor dystrybucji. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły 868,9 miliona złotych, co oznacza wzrost o 6,5 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wzrost sprzedaży węgla poprawia rentowność węgla

Lubelski Węgiel Bogdanka, jeden z czołowych producentów węgla kamiennego w Polsce, w pierwszym kwartale 2025 roku odnotował znaczącą poprawę wyników finansowych i operacyjnych, mimo trudnych warunków rynkowych i spadających cen surowca. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły 868,9 miliona złotych, co oznacza wzrost o 6,5 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

– Zarząd ocenia I kwartał, jako bardzo dobry i Bogdanka pokazuje, że na węglu można jak najbardziej zarabiać – powiedział zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych w LW Bogdanka, Artur Wasilewski.

EBITDA wzrosła o 143,1 procent, z 162 milionów złotych do 395 milionów złotych, a zysk netto wyniósł 283,9 miliona złotych, notując imponujący wzrost o 563,7 procent rok do roku. Rentowność grupy uległa wyraźnej poprawie – marża EBITDA zwiększyła się do 45,5 procent, czyli o 25,6 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej, a marża EBIT osiągnęła 39,6 procent, co oznacza wzrost o 33,7 punktów procentowych w porównaniu z pierwszym kwartałem 2024 roku.

W pierwszym kwartale 2025 roku Bogdanka sprzedała blisko 2,24 miliona ton węgla handlowego, co stanowi wzrost o 27,3 procent w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Dzięki temu spółka zdołała w pełni zrekompensować wpływ spadku cen węgla, co przełożyło się na znaczną poprawę efektywności operacyjnej i solidne wyniki finansowe. Firma utrzymała silną pozycję rynkową, odpowiadając za 34 procent dostaw węgla do polskiej energetyki zawodowej. Produkcja węgla handlowego wyniosła niemal 2,7 miliona ton, co oznacza wzrost o 41,4 procent (o 777 tysięcy ton więcej) w porównaniu z pierwszym kwartałem 2024 roku. Uzysk wzrósł do 69 procent, co stanowi poprawę o 4,3 punkty procentowe rok do roku.