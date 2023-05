Grupa Energa podsumowała 2022 rok. 30 procent energii pochodzi z OZE Alert

Grupa Energa wyprodukowała w 2022 roku 4,5TWh energii elektrycznej, a OZE (farmy wiatrowe, fotowoltaika, elektrownie wodne) odpowiadały za 30 procent tej produkcji. W tym czasie na inwestycje przeznaczono łącznie 3,3 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 55 procent.

OZE. Fot. Aleksander Tretyn

– Mamy za sobą wymagający rok, który mimo wyzwań zakończyliśmy pomyślnie. Grupa Energa utrzymała swoją stabilną pozycję na polskim rynku energetycznym, budowaną w ramach Grupy ORLEN. Wzmacniamy sektor OZE, rozwijamy też niskoemisyjne moce niezbędne dla zbilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w przejściowym okresie transformacji. Dzięki solidnym wynikom finansowym, jakie osiągnęliśmy w 2022 roku, możemy mieć pewność, że strategiczne inwestycje, których budowy się podjęliśmy, będą realizowane zgodnie z planem – podkreśla Prezes Zarządu Zofia Paryła.

Energa w 2022 roku wyprodukowała 4,5 TWh energii elektrycznej, z czego 1,3 TWh pochodziło z OZE. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom w nowe moce wytwórcze i korzystnym warunkom pogodowym w ujęciu całorocznym produkcja z farm wiatrowych wzrosła o 5 procent. Energetyka wiatrowa odpowiadała za 36 procent energii wyprodukowanej przez źródła odnawialne Grupy, natomiast 56 procent pochodziło z elektrowni wodnych. Nastąpił wyraźny wzrost produkcji w silnie rozwijanym obszarze fotowoltaiki – farmy PV jeszcze w 2021 roku wyprodukowały ok. 5 GWh energii, podczas gdy w 2022 roku było to już ok. 26 GWh.

Co więcej, Grupa Energa utrzymała dynamiczne tempo inwestycji także w innych obszarach. Realizowano projekty źródeł zarówno zeroemisyjnych, jak też niskoemisyjnych. Finalizowane były prace nad dwiema dużymi farmami fotowoltaicznymi – PV Gryf oraz PV Wielbark, które uruchomiono z pełną mocą już w 2023 roku. Projekt farmy fotowoltaicznej PV Mitra przekroczył kamień milowy, uzyskawszy pozwolenie na budowę.

Równolegle rozwijano inwestycje w niskoemisyjne elektrownie gazowo-parowe w Grudziądzu i Ostrołęce. W przypadku tej pierwszej w maju 2022 roku zawarto umowę na budowę, co jest równoznaczne z rozpoczęciem prac budowlanych. Z kolei w Ostrołęce w marcu zeszłego roku wydane zostało polecenie rozpoczęcia prac. W przypadku obu inwestycji rozpoczęto pierwsze prace projektowe, dostawy materiałów lub urządzeń oraz prace budowlane.

Źródła niskoemisyjne Grupy Energa, o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 1 GW, mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. W miarę systematycznego wzrostu udziału źródeł odnawialnych o niekontrolowanym profilu produkcji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, bilansująca rola bloków typu CCGT, które są budowane m.in. w Grudziądzu i Ostrołęce, będzie rosła.

Agencja ratingowa Fitch Ratings w 2022 roku podwyższyła rating Energi do poziomu BBB+ z perspektywą stabilną, podkreślając znaczenie Grupy Energa jako kluczowego elementu dla realizacji strategii ORLEN2030 w zakresie transformacji energetycznej. Natomiast agencja ratingowa Moody’s potwierdziła długoterminową ocenę ratingową w walucie krajowej dla Energi na poziomie “Baa2”.

Grupa Energa / Jacek Perzyński