Energa uruchomiła dwie farmy fotowoltaiczne na Mazurach i w Wielkopolsce Alert

Energa Wytwarzanie z Grupy Orlen inwestuje w nowe moce fotowoltaiczne na Mazurach i w Wielkopolsce. Uruchomiła dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 87 MW na Mazurach i w Wielkopolsce.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i farma fotowoltaiczna Wielbark w tle. Fot. Jędrzej Stachura

Energa uruchomiła dwie farmy wiatrowe PV Wielbark w województwie warmińsko-mazurskim i PV Gryf w województwie wielkopolskim. Pierwsza z nich to 62 MW mocy na potrzeby 35 tys. gospodarstw domowych, druga zapewni 25 MW dla 8 tys. gospodarstw. – Dzisiaj jesteśmy w Wielbarku, otwieramy farmę o mocy 62 MW i będziemy ją zwiększać w kolejnych latach. Inwestycja o wartości 260 milionów złotych zasili 35 tys. gospodarstw domowych – mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej.

Do końca tego roku farma w Wielbarku zostanie rozbudowana, a jej moc wzrośnie do 70 MW. Z kolei w przyszłym roku, w sąsiedztwie farmy Gryf powstaną kolejne instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 68 MW.

– Do 2030 roku przeznaczymy na realizację projektów OZE ponad 50 mld zł, zwiększając moce w OZE do 9 GW. Uruchomienie dwóch kolejnych farm fotowoltaicznych – Wielbark i Gryf skutecznie przybliża nas do tego celu. W ubiegłym roku w instalacjach fotowoltaicznych wyprodukowaliśmy czterokrotnie więcej czystej energii niż rok wcześniej. Dzięki nowym inwestycjom ta skala wzrośnie. Już teraz nasze moce zainstalowane w fotowoltaice sięgają ok. 97 MW, a realizacja kolejnych projektów pozwoli znacząco je zwiększyć – zaznaczył prezes Obajtek.

Farma fotowoltaiczna PV Wielbark składa się łącznie z ok. 150 tys. paneli o mocy jednostkowej do 530 W. Instalacja obsługiwana jest przez ponad 300 inwerterów (falowników), a do jej budowy zużyto ok. 2,5 tys. stali. Wartość inwestycji to ok. 200 mln zł. Powstała na obszarze 119 ha, na glebach o jednej z najniższych klas. Prace budowlane zostały zrealizowane w drugiej połowie 2022 roku i wówczas podłączono do sieci elektroenergetycznej pierwsze panele o łącznej mocy ok. 12 MW.

Farma fotowoltaiczna PV Gryf pozwoli na zasilenie w czystą energię ok. 10 tys. gospodarstw domowych. Wartość tej inwestycji wyniosła ok. 60 mln zł. Składa się z ok. 50 tys. paneli i powstała w wielkopolskiej gminie Przykona, na terenach zrekultywowanych po odkrywce węgla brunatnego. Na tym samym obszarze znajduje się również należąca do koncernu farma wiatrowa o mocy 31 MW i mała instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 1 MW.

W portfolio Energi znajduje się ok. 97 MW mocy zainstalowanej w fotowoltaice, a do końca tego roku, po zrealizowaniu kolejnych inwestycji, wzrośnie ona do ok. 110 MW. Koncern wyprodukował w ubiegłym roku z odnawialnych źródeł 1,3 TWh zielonej energii, co stanowi ok. 30 procent całej produkcji brutto.

Jędrzej Stachura