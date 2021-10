Energa: Polska nie ma najwyższych cen energii elektrycznej w Europie Alert

Żarówki. Fot. Pixabay

22 października odbyła się konferencja przed siedzibą Energii w Gdańsku. Uczestniczył w niej poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski, który stwierdził, że Polska ma najwyższe ceny energii elektrycznej w Europie. Energa wydała oświadczenie, w którym temu zaprzecza.

– W odniesieniu do tezy przedstawionej w trakcie konferencji zorganizowanej 22 października 2021 roku w Gdańsku przed wyborami do władz pomorskiej PO, Energa zwraca uwagę, że poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski mija się z prawdą, twierdząc, że w Polsce mamy najwyższe ceny hurtowe elektryczności w Europie – czytamy w oświadczeniu.

Energa podaje, że w ostatnim czasie ceny hurtowe energii w Niemczech, Francji czy Holandii w skrajnych przypadkach były o ok. 100 euro/MWh wyższe, niż w Polsce. – Obecnie różnica utrzymuje się na poziomie 30-40 euro/MWh – zaznacza spółka.

Energa/Jędrzej Stachura