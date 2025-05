Biometan zyskuje na znaczeniu. Polska Spółka Gazownictwa rozwija Mapę Chłonności

Polska Spółka Gazownictwa intensyfikuje działania na rzecz rozwoju rynku biometanu w Polsce. Podczas 8. Kongresu Biometanu w Poznaniu przedstawiciele spółki zapowiedzieli dalszy rozwój Mapy Chłonności, kluczowego narzędzia wspierającego inwestorów w podejmowaniu decyzji o lokalizacji biometanowni.

W Poznaniu rozpoczął się 8. Kongres Biometanu, jedno z najważniejszych wydarzeń branży gazów odnawialnych w Polsce. Kluczowym tematem była rola regulacji, wsparcia finansowego oraz innowacyjnych narzędzi w rozwoju sektora.

W panelu otwierającym „Puls rynku: regulacje, system wsparcia, inwestycje” głos zabrał Szymon Paweł Moś, członek zarządu PSG. Podkreślił konieczność współpracy między podmiotami sektora gazowego i legislacyjnego.

– Niezwykle istotna jest współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami – przesyłem, dystrybucją, ale także obszarem legislacyjnym. Jesteśmy gotowi i bardzo chcemy rozmawiać ze wszystkimi uczestnikami rynku, czekamy również na rozwiązania systemowe w obszarze wytwórców – powiedział Moś. Dodał, że biometan odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej i wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Szymon Paweł Moś zwrócił szczególną uwagę na Mapę Chłonności, narzędzie PSG wspierające inwestorów.

– Opublikowaliśmy Mapę Chłonności – narzędzie, które pozwala inwestorom sprawdzić, gdzie chłonność sieci jest największa i porównać te dane ze swoimi zamierzeniami inwestycyjnymi. Wiem, że mapą interesuje się wiele osób – notujemy około 100 odwiedzin dziennie, co jest bardzo dobrym wynikiem. Dialog z inwestorami już trwa – świadczy o tym chociażby to, że otrzymujemy informacje zwrotne z sugestiami dotyczącymi dalszego rozwoju tego narzędzia. Będziemy wprowadzać oczekiwane przez przedsiębiorców zmiany. Chcemy rozwijać Mapę Chłonności, ulepszać ją tam, gdzie to możliwe od razu, a tam, gdzie potrzebujemy więcej czasu, planować kolejne etapy rozbudowy – podsumował.

Specyficzne uwarunkowania

W drugim panelu „Biometan w sieci gazowej” PSG reprezentował Remigiusz Adamiak, dyrektor Departamentu Strategii. Dyskusja dotyczyła technicznych aspektów wtłaczania biometanu do sieci gazowej.

– Każda biometanownia ma specyficzne uwarunkowania – dotyczące położenia, możliwości chłonności sieci w danym miejscu, ciepła spalania oraz innych aspektów lokalizacyjnych. Nie możemy powiedzieć, że istnieje jeden uniwersalny sposób na przyłączanie biometanowni. Dysponujemy szeregiem technicznych modeli przyłączeniowych i jesteśmy gotowi na ich wdrażanie – podkreślił Adamiak.

Kongres był także okazją do wyróżnienia PSG za działania edukacyjne. Spółka otrzymała podziękowania za udział w projekcie skierowanym do najmłodszych, w ramach którego dostarczyła nieodpłatnie książki i materiały dydaktyczne do 400 szkół w Polsce. Inicjatywa ma na celu zwiększanie świadomości na temat gazów odnawialnych, obalanie mitów oraz promowanie korzyści płynących z biometanu dla klimatu i obszarów wiejskich.

PSG / Mateusz Gibała