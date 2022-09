Parlament pracuje nad rekompensatami dla firm energetycznych Alert

Projekt o pomocy odbiorcom energii elektrycznej zakłada rekompensaty dla firm obrotu i dystrybucji trafił do wykazu prac legislacyjnych. Projekt ma zapewnić utrzymanie cen energii w 2023 roku na poziomie tych z 2022 roku.

Do prac legislacyjnych trafił projekt pomocy odbiorcom energii, który zakłada dodatki dla sektora obrotu oraz dystrybucji. Projekt ma ustabilizować wysokości rachunków za prąd w 2023 roku, na poziomie rachunków z 2022 roku.

– Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony grupy odbiorców zakładają, iż niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej w taryfach na rok 2023 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za energię elektryczną na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z roku 2022 – czytamy w komunikacie.

Między innymi jest to obowiązek stosowania w 2023 roku cen energii z 2022 roku, przez przedsiębiorstwa w zakresie obrotu energii elektrycznej, dla odbiorców indywidualnych oraz gospodarstw domowych. Zapisano również mechanizm, który ma zachęcać do oszędzanie energii i jej efektywnego wykorzystywania oraz dodatkowe wsparcie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny, rolników i osób z niepełnosprawnościami, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej z 2 do 2,6 MWh.

Polska Agencja Prasowa Biznes/Maria Andrzejewska