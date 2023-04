Equinor i Polenergia zbadały wietrzność i natężenie fal morskich na potrzeby projektu Bałtyk I Alert

Equinor i Polenergia zakończyły trwające ponad rok badania wietrzności i natężenia fal na potrzeby projektu tzw. drugiej fazy – MFW Bałtyk I. Dane oceaniczne i meteorologiczne, zebrane przez urządzenie ochrzczone imieniem „Anna”, pozwolą określić przewidywaną produkcję energii z farmy wiatrowej, a także stworzyć jej projekt od fundamentów po łopaty.

Bałtyk fot. EAK

Ponieważ badania rozpoczęły się w Międzynarodowy Dzień Kobiet, zespół postanowił nadać imię „Anna” boi LiDAR wykorzystywanej do pomiarów. Dane zbierano przez ponad 12 miesięcy na obszarze morskiej farmy Bałtyk I, oddalonej o 81 km od linii brzegowej.

– Badania wietrzności to ważny krok w realizacji morskiej farmy wiatrowej Bałtyk I, która jest najbardziej zaawansowanym projektem drugiej fazy rozwoju sektora offshore wind w Polsce. Naszym celem jest przygotowanie projektu do udziału w aukcji planowanej na 2025 rok. Od powodzenia tej aukcji zależy ciągłość realizacji projektów farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego, a co za tym idzie tempo transformacji energetycznej w Polsce. Dlatego jesteśmy gotowi wspierać partnerów naszym doświadczeniem i możliwościami w zakresie realizacji morskich inwestycji oraz współpracować na rzecz zwiększania konkurencyjności tego rynku – mówi Michał Kołodziejczyk, prezes Equinor w Polsce.

Equinor i Polenergia wspólnie rozwijają trzy projekty morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Ich łączna moc sięgnie 3 GW. Oznacza to, że farmy będą w stanie wyprodukować energię wystarczającą o łącznej mocy około 3 GW, które wytworzą energię wystarczającą do zasilenia ponad 4 milionów polskich gospodarstw domowych. Według harmonogramu Bałtyk I, którego moc sięga 1,56 GW, zostanie uruchomiony w 2029 r. Dwa lata wcześniej produkcję energii rozpoczną morskie farmy Bałtyk II i Bałtyk III o łącznej mocy 1,44 GW. Projekty Bałtyk realizowane przez Equinor i Polenergię są istotną częścią transformacji polskiej energetyki, zakładającej do 2040 roku budowę morskich elektrowni o łącznej mocy blisko 11 GW w polskiej części Bałtyku do 2040 roku.

Badania wiatru i natężenia fal stanowią istotny wkład w przygotowywany raport oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie którego zostanie przygotowany wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Jest to dokument niezbędny do udziału w aukcji dla morskiej energetyki wiatrowej.

Equinor / Bartosz Siemieniuk