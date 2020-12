Equinor i Polenergia uruchamiają program badań środowiska na potrzeby offshore Alert

Fot.: Equnior/MEWO

Equinor i Polenergia poinformowały o rozpoczęciu kompleksowego, przedinwestycyjnego programu badań środowiska morskiego na potrzeby oceny oddziaływania na nie morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk I o mocy 1 560 MW. Potrwają one co najmniej rok.

Przedmiot badania

Spółki przekazują, że celem programu, za którego realizację odpowiada polska spółka MEWO, jest rozpoznanie uwarunkowań środowiskowych na obszarze MFW Bałtyk I oraz strefie jej potencjalnych oddziaływań. Inwestycja znajduje na granicy polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej (WSE) na wysokości gminy miejskiej Łeba w województwie pomorskim. Położona jest w odległości 81 km od portu w Łebie, na wodach o głębokości 25-35 metrów.

Start programu badań środowiska morskiego zaplanowano jeszcze w grudniu 2020 roku i mają one potrwać co najmniej 12 miesięcy. Badania mają uwzględniać zebranie danych o wszystkich elementach morskiego ekosystemu, w tym przede wszystkim:

jakość wód morskich oraz warunki hydrologiczne i meteorologiczne,

warunki dna morskiego, w tym jakość osadów dennych i obecność surowców,

podwodne tło akustyczne,

dziedzictwo kulturowe, w tym archeologiczne,

bentos, tj. roślinne i zwierzęce organizmy denne,

ryby,

ptaki morskie oraz ptaki przelatujące nad obszarem farmy w okresach migracji,

ssaki morskie,

nietoperze przelatujące nad obszarem farmy w okresach migracji.

– Rozpoczęcie programu badań środowiskowych dla MFW Bałtyk I stanowi kamień milowy na drodze do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jednego z kluczowych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu – wyjaśniają spółki. Badania obejmujące cztery następujące po sobie okresy fenologiczne potrwają co najmniej rok.

Stan realizacji projektu

Equinor i Polenergia wspólnie realizują trzy energetyczne projekty na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3 000 MW. Dysponują dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi na budowę MFW Bałtyk III (lipiec 2016 rok ) oraz MFW Bałtyk II (kwiecień 2017 rok) wraz z umową przyłączeniową i ważną decyzją środowiskową na budowę infrastruktury przesyłowej (marzec 2019). MFW Bałtyk I ma zaś ważne pozwolenie na lokalizację oraz uzyskane warunki przyłączenia od operatora systemów przesyłowych.

Dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, w oparciu o przeprowadzone wstępne badania geologiczne dna morskiego oraz zrealizowaną dwuletnią kampanię pomiarową wiatru przy użyciu systemu LIDAR, prowadzone są prace nad koncepcjami technicznymi oraz łańcuchem dostaw.

Equinor/Bartłomiej Sawicki