Państwa unijne zgodziły się na podniesienie celu redukcji emisji CO2 po usatysfakcjonowaniu Polski

Według informacji z Brukseli, szefowie państw i rządów zgodzili się na spotkaniu Rady Europejskiej na podwyższenie celu redukcji emisji do 2030 roku z 40 do 55 procent w ramach unijnej polityki klimatycznej. Polska miała do ostatniego momentu domagać się wyższych środków na transformację energetyczną.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała na Twitterze, że państwa unijne przyjęły cel redukcji emisji CO2 o 55 procent do 2030 roku. To wzrost w stosunku do 40 procent planowanych wcześniej. AFP podaje, że rozmowy na ten temat trwały do czasu, aż Polska uzyskała gwarancję większego wsparcia transformacji energetycznej.

Great way to celebrate the first anniversary of our #EUGreenDeal!

#EUCO has endorsed our ambitious proposal for a new EU climate target.

Europe will reduce emissions by at least 55% by 2030.

It puts us on a clear path towards climate neutrality in 2050.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2020