Ceny gazu w Europie rosną przez niższe temperatury i awarie Alert

Jak donosi Bloomberg, cena gazu notowana w Europie rośnie o 11 procent względem cen notowanych w zeszłym tygodniu. Powodem wzrostów jest spowodowany niższą temperaturą oraz problemami z wydobyciem w Norwegii.

Zawór gazowy. Źródło: freepik

Ceny gazu w Europie

Cena gazu notowanego na giełdzie TTF wzrosła o 11 procent względem poziomu z zeszłego tygodnia i powróciła do poziomu powyżej 100 euro za 1 MWh. Na wzrost cen gazu wpływają prognozy – według synoptyków nadchodzące tygodnie będą znacznie zimniejsze niż te rekordowo ciepłe w ostatnim czasie, co spowoduje większy popyt na ciepło – w tym to wytwarzane z gazu ziemnego.

Problemem są również awarie trapiące norweski sektor wydobywczy. Tymczasowo wyłączone z użytku zostało jedno z większych złóż wydobywczych gazu w Norwegii – Asgard, gdzie doszło do pożaru jednej ze stacji transformatorowych. Na razie Gasco, operator projektu, nie jest w stanie podać daty wznowienia wydobycia.

Bloomberg/Mariusz Marszałkowski