Europejska ustawa o zapasach gazu na wypadek eskalacji gazowej Rosji stoi

Poseł do Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski poinformowal na Twitterze, że Rada Unii Europejskiej nie doszła do porozumienia w sprawie nowych regulacji o magazynach gazu po piętnastu godzinach negocjacji. Tymczasem jest coraz bliżej sezonu grzewczego, a Rosja grozi przerwą dostaw kolejnym krajom.

Negocjacje prowadził prof. Jerzy Buzek reprezentujący Parlament Europejski. Zdzisław Krasnodębski był w jego zespole negocjacyjnym. Propozycja Komisji Europejskiej zakładała obowiązek zapełnienia magazynów gazu w Europie do 80 procent ich pojemności przed sezonem grzewczym 2022 roku i do 90 procent każdego następnego roku.

Krasnodębski podaje, że prezydencja francuska nie chciała przyjąć propozycji Parlamentu Europejskiego odnoszącej się do bezpieczeństwa dostaw oraz dywersyfikacji.

Prezydencja francuska nie zaakceptowała naszej propozycji odnoszącej się do bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji https://t.co/zmmsoEp5YC — ZdzisławKrasnodębski (@ZdzKrasnodebski) May 17, 2022

Poza tym Parlament chciał zapełnienia do 90 procent jeszcze w tym roku. Parlament chciał także przekazać Komisji oraz państwom członkowskim wyjątkowe uprawnienia pozwalające wymuszać zbieranie zapasów. Parlament chciał także włączyć Ukrainę w system dostaw oraz uzgodnić wspólne zakupy gazu.

Rosjanie odcięli dostawy gazu do Bułgarii i Polski, które nie chciały się zgodzić na płatności w rublach uznane przez Komisję Europejską za omijanie sankcji zachodnich wprowadzonych po ataku Rosji na Ukrainę. Wprowadzają sankcje na podmioty w Polsce oraz Niemczech z sektora gazu przejęte ze względów bezpieczeństwa. Istnieje ryzyko, że będą przerywać dostawy gazu do kolejnych państw unijnych, jak Finlandia, która zgłosiła akces do NATO. Wówczas odpowiednie zapasy gazu będą niezbędne dla utrzymania ciągłości dostaw, ale nie obędzie się bez reglamentacji opisanej w regulacjach proponowanych przez Parlament.

Warto przypomnieć, że Polska ma już ustawę o zapasach zobowiązującą do ich gromadzenia w sektorze gazu, ropy i paliw. Dzięki niej weszła w poprzedni sezon grzewczy z rekordowym zapełnieniem procentowym magazynów.

