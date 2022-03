Unia Europejska może wyrzucić Gazprom z magazynów gazu a Polak się tym zajmie Alert

Jerzy Buzek. Fot. EEC Online

Ograniczenie podaży gazu przez rosyjski Gazprom jest jedną z przyczyn rekordowych cen tego surowca w Europie. Komisja ma przedstawić specjalne wymogi do spełnienia przez firmę chcącą zarządzać magazynami, a Polak – Jerzy Buzek – będzie kierował negocjacjami Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych regulacji o zapasach gazu.

EurActiv.com informuje o planie wprowadzenia przepisów o obowiązkowej certyfikacji właścicieli magazynów gazu w Europie po to, by firmy zagrażające bezpieczeństwu nie mogły posiadać ani kontrolować takich obiektów. Warto przypomnieć, że rosyjski Gazprom posądzany o podsycanie kryzysu energetycznego posiada udziały w magazynach w Austrii, Holandii i Niemczech a nowe przepisy mogą go z nich wypchnąć.

Nowe rozwiązanie ma chronić przed zagrożeniami i wpływem zewnętrznym na krytyczną infrastrukturę magazynową. To kolejny pomysł po obowiązkowych zapasach na poziomie 80 procent mocy magazynowych przed następną zimą i 90 procent w następnych latach. Komisja ma także przedstawić stuprocentowy rabat taryfowy na wejściu i wyjściu z magazynów.

Tymczasem były premier RP a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek potwierdził, że pokieruje pracami zespół negocjacyjnego parlamentu do spraw nowych rozwiązań na rzecz magazynów gazu. – – Komisja ogłosiła dziś projekt tych przepisów. Nie ma pełnego bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej bez kontroli nad krytyczną infrastrukturą. Działamy! – napisał Jerzy Buzek na Twitterze.

EurActiv.com/Wojciech Jakóbik