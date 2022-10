Fortum sprawdza warunki budowy małych i dużych reaktorów jądrowych Alert

Fińska spółka energetyczna Fortum ma zbadać warunki budowy nowych dużych i małych reaktorów jądrowych. Koncern ma wziąć pod uwagę przestrzeni komercyjną, technologiczną oraz prawo i regulacje. Jak podaje Fortum, może być to kluczowe z punktu widzenia realizacji założeń klimatycznych.

Logo Fortum. Fot. Fortum

Fiński koncern sprawdzi warunki małych reaktorów jądrowych

Fortum zajmie się sprawdzeniem warunków budowy nowych reaktorów jądrowych. Spółka planuje sprawdzić kwestie technologiczne, komercyjna, jak i nastroje społeczne oraz regulacje prawne dotyczące powstawania nowych obiektów jądrowych. Jak podkreśla spółka, istotne będzie dla nich działanie łączące wiele podmiotów.

Wiceprezes Fortum Simon-Erik Ollus zaznacza, że cele dotyczące niezależności energetycznej, bezpieczeństwa dostaw i neutralności węglowej to aktualne wyzwania. To motywacja Fortum do sprawdzenia, jak energia jądrowa może pomóc w ich osiągnięciu. Podkreślił, że mowa o energii wolnej od CO2. Laurent Leveugle, który kieruje badaniem dodał, że zamierzają sprawdzić nowe modele biznesowe i technologie, szczególnie małe reaktory, które jego zdaniem są obiecującym źródłem dla przyszłych pokoleń.

Fortum to fińska państwowa spółka energetyczna. Zarządza między innymi elektrownią Loviisa z dwoma ciśnieniowymi reaktorami wodnymi typu WWER-440. To pierwsza elektrownia jądrowa w Finlandii, która dostarcza ponad 10 procent energii elektrycznej w kraju.

World Nuclear News/Maria Andrzejewska