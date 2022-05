Finlandia szykuje się na odcięcie gazu z Rosji Alert

Finlandia przygotowuje się do odcięcia gazu z Rosji, gdyby ta zdecydowała się to zrobić po deklaracji o wstąpieniu tego kraju do NATO.

– Finlandia jest przygotowana na możliwość zakończenia dostaw gazu z Rosji – powiedział fiński minister spraw europejskich Tytti Tuppurainen w rozmowie z Reutersem. Finowie odmówili również płacenia za gaz w rublach, co dodatkowo może wpłynąć na działania Rosji.

Inwazja Rosji na Ukrainę skłoniła dotychczas stosunkowo neutralnych członków UE, Finlandię i Szwecję, do rozważenia przystąpienia do zachodniego sojuszu wojskowego. Ze swojej strony Rosja podała, że ​​ekspansja NATO do jej granic jest powodem do uznania tego za zagrożenie dla swoich interesów.

Finlandia sprowadza 70 procent zapotrzebowania na gaz z Rosji, chociaż wolumeny rocznego zużycia nie są duże – oscylują w okół 2,5 mld m sześc. gazu rocznie.

Przygotowując się do odcięcia od rosyjskiego gazu, Finlandia rozważa różne możliwości sprowadzenia błękitnego nośnika energii. W zeszłym miesiącu rządowy Komitet ds. Polityki Gospodarczej zalecił dzierżawę dużego terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) we współpracy z Estonią.

– W wyniku wojny na Ukrainie musimy być też przygotowani na wstrzymanie importu gazu. Pływający terminal LNG to skuteczny sposób na zabezpieczenie dostaw gazu dla naszego przemysłu – powiedziała w kwietniu minister gospodarki Mika Lintilä.

